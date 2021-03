Salarii mai bune ca in Liga 1 la Steaua! MM Stoica avea dreptate! Care sunt sumele pe care le incaseaza lunar Oprita si Ogararu

Mihai Stoica a sustinut public ca nu e de acord cu salariile exorbitante de la Steaua, club finantat de stat.

Conform GSP, antrenorul Daniel Oprita primeste un salariu undeva in jurul sumei de 25.000 de lei pe luna, ceea ce inseamna peste 5.000 de euro. In comparatia cu rivalul de la FCSB, Toni Petrea, antrenorul de la Steaua este mai bine platit, FCSB-istul incasand doar 5.000 de euro lunar.

Nici intre cei doi manageri generali nu este o diferenta foarte mare, MM Stoica fiind remunerat tot cu 5.000 de euro pe luna, in timp ce George Ogararu castiga aproximativ 4.000 de euro. Salariul pe care il are Ogararu l-a determinat chiar pe Adrian Bumbescu, care e angajat la CSA Steaua, ca antrenor la grupele de copii si juniori, sa aiba o reactie prin care sa se arate deranjat de modul cum sunt platitii unii din fruntea echipei.

"Eu nu vreau sa vorbesc din punct de vedere financiar, pentru ca nu am nici jumatate din cat are Ogararu. Nu vreau sa vorbesc despre acest aspect pentru ca poate deranjeaza si n-as vrea sa intru in polemici", a declarat Bumbescu la Look Sport.

Si fostul atacant din Ghencea, Adrian Neaga, a comentat situatia si s-a aratat surprins.

"Sunt salarii de Liga 1 la Steaua! Eu spun ca sunt jucatori la Steaua care au salarii mai mari decat unii jucatori din Liga 1. Statul mereu are bani! Acum, sa vedem cine o sa preia echipa la Liga 2, ca trebuie sa existe un parteneriat privat. Aici va fi problema", a spus Adrian Neaga, la Look Sport