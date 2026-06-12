Lovitură în Superliga! Fotbalistul de 2,5 milioane de euro pleacă

Ardelenii sunt dispuși să renunțe la fotbaliști importanți pentru a putea evita intrarea în insolvență.

CFR Cluj are probleme financiare serioase , iar Ioan Varga va încerca să stabilizeze lucrurile în această vară.

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Matei Ilie (23 de ani) este unul dintre jucătorii care va fi vândut în schimbul unei sume importante pentru ca CFR Cluj să își regleze probleme financiare.

Ardelenii au acceptat oferta de 500.000 de euro făcută de Kasimpaşa în schimbul tânărului fundaș, conform GSP.ro

Echipa care a terminat pe locul 13 în Superlig nu a fost singur formație din afară care s-a interesat de Matei Ilie. Al Nasr SC, din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite, și Samara, din Rusia, au făcut oferte către CFR Cluj.

Matei Ilie are 41 de meciuri în tricoul lui CFR Cluj în aceste sezon și a reușit trei goluri și trei pase de gol.

2,5 milioane de euro este cota lui Matei Ilie, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.