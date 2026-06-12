Pentru prima dată de la introducerea sistemului play-off/play-out, formația patronată de Gigi Becali a evoluat în grupa de retrogradare.

Mai mult, roș-albaștrii nici măcar nu au câștigat play-out-ul. FCSB a terminat pe locul secund, cu 37 de puncte, la două lungimi în spatele liderului UTA Arad și a jucat barajul pentru UEFA Conference League.

Formația lui Gigi Becali a trecut mai întâi de FC Botoșani, iar apoi a învins-o pe Dinamo, scor 2-1 după prelungiri, în finala barajului pentru Conference League, salvând parțial un sezon considerat ratat.

OUT! Încă un fotbalist „picat” la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali

În aceste condiții, conducerea clubului a decis să opereze mai multe schimbări la nivelul lotului. Gigi Becali a confirmat că Daniel Graovac se află printre jucătorii care vor părăsi echipa în această vară.

„Cei care termină contractele. Graovac, unul dintre ei”, a declarat patronul FCSB la Digi Sport.

Fundașul central ajunsese la FCSB în vara anului trecut, liber de contract după despărțirea de CFR Cluj.

Potrivit celui mai recent update realizat de Transfermarkt, cota de piață a lui Graovac a scăzut considerabil în perioada petrecută la FCSB. Dacă în momentul transferului era evaluat la 500.000 de euro, în prezent fundașul valorează 350.000 de euro.

Graovac nu este singurul fotbalist care se află la final de contract. Baba Alhassan, Vlad Chiricheș și Mamadou Thiam se despart, de asemenea, de echipa bucureșteană în această vară, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.