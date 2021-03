Se razbuna pe Gigi Becali? Cei mai buni jucatori ai Stelei au plecat cu scandal de la FCSB

Unii dintre cei mai valorosi fotbalisti din lotul Stelei au polite de platit patronului si conducatorilor de la FCSB.

CSA Steaua si FCSB II se vor infrunta sambata, 13 martie, de ora 15.00, pe Terenul Nr. 5 din Complexul Sportiv "Steaua", fara spectatori in tribuna, in derby-ul Seriei 4 din Liga 3. Clubul MApN este lider cu 26 de puncte acumulate in 10 etape, in timp ce FCSB II se afla la doua puncte in spatele sau, dar, dincolo de latura sportiva, cativa fotbalisti de la Steaua vor dori sigur sa se razbune pe conducerea adversarilor, pentru modul cum au fost tratati de clubul din Berceni.

Rares Enceanu (26 ani) a debuta in Liga 1, la FC Brasov la 17 ani, in 2012, sub comanda lui Marius Sumudica. Trei ani mai tarziu, el era transferat de FCSB, pentru 300.000 de euro. Insa, desi fusese international de juniori, Gigi Becali il "furase" Astrei, care avea planuri mari pentru el, si era anuntat ca un jucator talentat si inteligent, acest a jucat doar 3 partide in primul sezon si alte 13 in al doilea, dintre care numai 8 ca titular. Are in palmares tripla istorica campionat-Cupa-Supercupa din sezonul 2014-2015, fiind titular in finala Cupei Ligii, dar Costel Galca l-a folosit putin. Dupa un sezon de imprumut la Voluntari, acesta a mai evoluat in alte 3 meciuri, in stagiunea 2017-2018, fiind placut de Nicolae Dica, dar a cazut in dizgratia patronului, care a cerut sa nu mai stea nici macar pe banca de rezerve si sa fie exilat la echipa secunda. A plecat cu scandal de la club, dupa ce si-a reziliat contractul printr-o decizie a Comisiei de Recurs a FRF, mai evoluand ulterior la FC Brasov si FC Arges, inainte sa ajunga la Steaua, in iulie 2019. El a acceptat un salariu de doar 6.000 de lei lunar in prima stagiune, iar din al doilea an de contract, cu 2.000 de lei in plus, a reusit promovarea in Liga 3 cu "militarii" si este considerat unul dintre cei mai constanti jucatori ai echipei din Ghencea.

Liviu Bajenaru (37 ani) a fost junior la Steaua si a fost legitimat la seniori la Petrolul, Conpet Ploiesti, Dunarea Giurgiu, Progresul Bucuresti si Gloria Bistrita, inainte sa se transfere la FCSB, in 2011, pentru 200.000 de euro. La finalul anilor 2000, era considerat unul dintre cei mai tehnici jucatori din Liga 1 si multi se asteptau sa faca pasul spre echipa nationala, dupa transferul la echipa lui Gigi Becali. Dar, dupa doar 152 de minute si doua meciuri, cu Otelul in Supercupa si cu Vointa Sibiu in prima etapa de campionat, el a fost tras pe linie moarta, fiind vandut apoi cu 150.000 de euro la Astra. "Antrenorul Ronny Levy mi-a transmis ca avea nevoie de mine si ca se baza pe serviciile mele, cineva din conducerea clubului nu m-a dorit acolo. Un om din conducerea clubului nu m-a mai dorit, acolo nu decide antrenorul", spunea jucatorul in momentul despartirii. Ulterior, el a mai evoluat la Astra Giurgiu, Otelul Galati, Concordia Chiajna, Gaz Metan Medias, Juventus Bucuresti si Turris Turnu Magurele. A ajuns la Steaua, in iulie 2019, devenind o piesa importanta pentru echipa lui Daniel Oprita, care lupta pentru a doua promovare succesiva.

Emilian Pacionel (20 ani) si-a facut junioriatul la Caracal, Scoala de Fotbal "Razvan Rat" din Slatina si CSU Craiova, ajungand la academia FCSB, in 2016, impreuna cu fratele sau, Stefan, si cu portarul Andrei Vlad, adusi "la pachet" de impresara Anamaria Prodan. Mijlocasul a debutat pentru echipa de seniori a FCSB, in octombrie 2017, pe cand avea doar 16 ani, in meciul cu Sanatatea Cluj din Cupa Romaniei, si i se anunta o cariera extraordinara la echipa lui Gigi Becali, mai ales ca era febletea managerului Mihai Stoica, care il compara deja cu Florin Cernat. Insa, "luna de miere" s-a terminat abrupt pentru rapidul mijlocas ofensiv. Exilat la partidele din Liga Elitelor si la echipa secunda din Liga 3, fara sanse acordate pentru a se impune la echipa de seniori, Pacionel si-a reziliat contractul cu FCSB si a dat probe de joc la Steaua, fiind oprit de antrenorul Daniel Oprita, dupa ce a fost folosit in mai multe meciuri amicale. El este considerat acum jucatorul tanar cu cel mai mare potential din lotul Stelei.