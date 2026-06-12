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Mihai Rotaru a recunoscut că este interesat de mijlocașul ofensiv Jurica Prsir (26 de ani) de la HNK Gorica și de atacantul central Hakim Abdallah (28) de la UTA.

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Rotaru a apreciat că cei doi jucători sunt greu de transferat de către olteni, motiv pentru care s-a arătat sceptic cu privire la șansele de reușită ale mutărilor.

„Vă spun unul pe care nu cred că o să-l luăm, Jurica Prsir. Vă mai spun unul, că nici pe acesta nu cred că îl luăm, Abdallah”, a transmis Mihai Rotaru, invitat la podcastul „La Mijloc”.

Jurica Prsir și Hakim Abdallah au confirmat în sezonul trecut

Jurica Prsir a marcat pentru Gorica, locul șapte din Croația, opt goluri și a oferit trei pase decisive în 33 de meciuri oficiale.

De cealaltă parte, Hakim Abdallah a înscris pentru UTA, locul șapte din Superligă, șase goluri și a oferit cinci pase de gol în 36 de apariții oficiale.

Universitatea Craiova a confirmat până acum doar transferul portarului Alexandru Maxim (19 ani).