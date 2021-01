Sivasspor - Gaziantep, LIVE TEXT, de la 12:30 | Sumudica lupta in continuare cu granzii Turciei! Poate urca din nou pe prima pozitie in clasament

Urmarim si comentam impreuna Sivasspor - Gaziantep pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Neinvins din luna septembrie, Sumudica va incerca sa mentina seria buna a lui Gaziantep si in deplasarea de la Sivasspor.

Gaziantep este pe locul 3 in Superlig, cu 31 de puncte dupa primele 16 meciuri. Marius Sumudica este la un singur punct in spatele lui Fenerbahce si la trei in spatele liderului Besiktas.

De partea cealalta, Sivasspor ocupa pozitia a 14-a in clasament, cu 19 puncte in 16 meciuri.

In ultima intalnire directa, Gaziantep s-a impus pe teren propriu cu 5-1. La acea partida, Alexandru Maxim reusea sa inscrie o dubla pentru echipa lui Marius Sumudica.

Antrenorul roman are probleme la nivel de lot inaintea meciului de astazi cu Sivasspor. Tosca si Junior Morais sunt suspendati pentru cumul de cartonase galbene, iar alti patru jucatori au fost declarati accidentati de Gaziantep.

Alexandru Maxim a acuzat dureri la genunchiul drept si este incert pentru duelul de astazi. Maxim este unul dintre cei mai importanti oameni de la Gaziantep, fiind golgheterul echipei cu 8 reusite. Mijlocasul roman a inscris si in etapa precedenta, castigata de Gaziantep cu 2-0 in fata lui Ankarugucu.

Pe langa Maxim, la Gaziantep mai sunt accidentati Dicko, Kana Biyik si Andre Sousa.