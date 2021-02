BREAKING NEWS | FCSB INAUGUREAZA noul stadion Steaua?! Scenariu incredibil pentru BIJUTERIA de 100 de milioane din Ghencea! Cum poate ajunge echipa lui Becali pe stadionul unde a primit INTERZIS

Clubul Steaua si fanii echipei se opun categoric prezentei FCSB in Ghencea, insa exista sanse ca inaugurarea superstadionului de 100 de milioane de euro sa-i aiba prim plan pe noii rivali din Berceni!

Noul 'Steaua', stadion finalizat in toamna anului trecut, e printre variantele la care FRF se gandeste pentru organizarea Supercupei Romaniei. Arena e gata si arata excelent, insa pandemia i-a blocat inaugurarea. Stelistii isi doresc sa poata sa se bucure de noua lor casa impreuna cu suporterii, acesta fiind motivul pentru care planurile deschiderii au fost puse pe hold.

Pe langa Steaua, variante pentru Supercupa mai sunt Arena Nationala, "Ilie Oana" din Ploiesti, dar si "Arcul de Triumf", un alt stadion finalizat doar acum cateva luni ca parte a proiectului Euro 2020 la Bucuresti.

FRF vrea ca Supercupa Romaniei, competitie disputata de obicei vara, dar care a fost amanata tot in contextul pandemic, sa se dispute in prezenta spectatorilor in luna aprilie.

"Nu am discutat in Comitetul Executiv acest subiect, dar intentionam sa organizam Supercupa in luna aprilie. Cautam o data pentru acest meci si ne asteptam ca publicul sa se bucure de un asemenea eveniment!", a comentat Razvan Burleanu, presedintele FRF, dupa sedinta de Comitet Executiv de joi.

Supercupa Romaniei se va juca intre campioana CFR Cluj si castigatoarea Cupei, FCSB.

CSA Steaua planuia o deschidere fastuoasa a stadionului, dar a trebuit sa anuleze totul din cauza interzicerii accesului suporterilor in arenele de fotbal ca urmare a efectelor COVID-19.



Pe langa designul stadionului, gazonul promite sa fie si el unul care sa nu-i incante pe jucatori, antrenori si suporteri. Pentru montarea si intretinerea lui au fost folosite cele mai noi tehnologii.

Sursa foto: AS47