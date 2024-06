Daniel Oprița a spus ce se întâmplă cu dreptul de promovare al Stelei în Superliga României

Cu contractul scadent în această vară, Daniel Oprița a acceptat să semneze prelungirea cu CSA Steaua pentru încă două sezoane, până în 2026. Fostul atacant spune că a avut oferte mai bune din punct de vedere financiar, însă a ales să rămână fidel clubul din Ghencea.

Chiar dacă fanii așteptau un răspuns din partea conducerii cu privire la dreptul de promovare, care a împiedicat echipa în ultimii trei ani să ajungă în Superliga României, se pare că lucrurile nu se mișcă în birourile clubului.

Daniel Oprița: ”Nu știu dacă se va mișca ceva”

Cel puțin așa susține antrenorul Daniel Oprița, care spune că nu are mari speranțe legate de dreptul de promovare pentru următorul sezon.

„La momentul ăsta nu am speranțe. Nu am auzit nimic până acum. La momentul ăsta, la cum văd că se mișcă lucrurile nu știu dacă se va mișca ceva. Cel puțin nu sezonul ăsta! De asta spun că vom încerca să tratăm serios Cupa României. Am văzut exemplul Corvinului. Se poate, mai trebuie să ai și șansă. Spun că nu am speranțe, dar orice e posibil. Problema e că timpul trece, începe campionatul.

De asta am și decis să aduc jucători care își doresc foarte mult să se afirme. La Steaua e o rampă de lansare pentru ei. Lumea se uită, pot sări în ochi. Poate și asta să fie o motivație pentru ei. Condițiile, suporterii o să îi motiveze”, a spus Daniel Oprița.

Daniel Oprița, de cinci ani la Steaua

Daniel Oprița le-a mai pregătit în cariera sa pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni. În 2019 a devenit antrenorul Stelei în Liga 4, după ce ”militarii” au ratat promovarea în eșalonul superior de două ori cu Marius Lăcătuș pe bancă.

Tehnicianul a reușit promovarea încă din primul sezon în Liga 3, iar apoi a ”urcat” imediat și în Liga 2, unde a prins un loc de baraj din primul an. Evident, nu a avut ocazia să joace cu o echipă din Liga 1, din cauza formei de organizare a clubului.

Steaua a încheiat sezonul 2022-2023 pe locul doi, care asigură promovarea directă în Liga 1, dar trupa din Ghencea a rămas în Liga 2.