Steaua este gata de razboiul cu FCSB 2! Victorie clara in ultimul amical pentru echipa lui Oprita

Steaua a sustinut miercuri un meci amical in compania celor de la Vedita Colonesti.

Echipa antrenata de Daniel Oprita s-a impus cu scorul de 5-1 impotriva echipei care evolueaza de asemenea in Liga 3, desi a fost condusa cu scorul de 0-1.

Pentru Steaua au marcat Rares Enceanu si Philippe Nsiah cate o 'dubla, respectiv Florin Rasdan. A fost al patrulea meci amical din aceasta iarna pentru stelisti, care au mai invins pe 'U' Cluj si pe Sporting Rosiori cu 4-1, respectiv 4-3 si au remizat cu Gloria Buzau, scor 2-2.

Pana la inceputul Ligii 3, Steaua va mai juca doua meciuri amicale, cu Metalul Buzau si CSM Alexandria.

In primul meci oficial din 2021, Steaua va juca impotriva echipei secunde a FCSB-ului, pe care a invins-o in tur cu scorul de 2-1. Partida se va juca pe 13 martie in Ghencea.

Cele doua echipe sunt despartite de doar doua puncte in clasament. Steaua este pe primul loc cu 26 de puncte dupa 10 etape, in vreme ce echipa antrenata de Bogdan Vintila este pe pozitia secunda cu 24 de puncte.

Sursa foto: csasteaua.ro