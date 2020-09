"Numai in pielea mea sa nu fiti!" Daniel Oprita si-a 'urecheat' din nou fotbalistii dupa ce a castigat derby-ul cu FCSB II: "M-au suparat!" Ce spune de aparitia lui Gigi Becali la meci

CSA Steaua a fost pusa in dificultate in prima repriza de FCSB II. Echipa lui Daniel Oprita s-a vazut condusa cu 1-0, iar apoi CSA a ramas in 10 oameni dupa ce Ovidiu Morariu a fost eliminat.

Oprita a rasuflat usurat la finalul partidei, dupa ce Chipirliu (65') si Antohi (90') au reusit sa intoarca scorul si CSA Steaua a invins-o pe FCSB II in Liga 3.

"Numai in pielea mea sa nu fiti. Ce am trait eu la meciul asta... Genul acesta de meci in care primesti un gol si dupa alergi dupa victorie. Ramai si in 10 oameni se pot intampla multe. Ratam foarte mult, am intrat putin agitati, cred ca au fost foarte ambitionati. Prea multa incarcatura, le-am spus ca jucam cu FCSB II, nu trebuie sa fie atata agitatie. Trebuia sa fim mai calmi, sa pasam, sa ne facem jocul. In prima repriza nu am facut asta, poate si eu am gresit ca am facut o echipa prea defensiva. Am schimbat la pauza, sunt bucuros ca mi-a iesit. Am jucat in 10 oameni si am reusit sa intoarcem. Sunt jucatori cu calitate la FCSB, ii felicit pe acesti copii. Au avut si ei ambitie, atitudine, dar bine ca a iesit cu bine pentru noi. Sa invatam din acest meci si sa nu mai stam pana pe final si sa ne jucam cu emotiile.

Nici nu stiu daca a fost sau nu de rosu, jucatorul meu spune ca nu a lovit. E inadmisibil sa lasi echipa in 10 oameni, o sa avem o discutie, dar se intampla. Nu stiu de ce a avut aceasta scapare, daca s-a intamplat ceva. Totusi cred ca a fost acordat foarte usor acel cartonas rosu", a spus Daniel Oprita la finalul jocului.

Daniel Oprita: "Gigi Becali facea misto de noi!"

Gigi Becali si-a facut aparitia la derby-ul FCSB II - CSA Steaua si nu s-a putut abtine sa isi intepe rivalii cu mici ironii. Patronul FCSB-ului i-a transmis lui Oprita ca joaca cu copiii si a scandat de pe margine: "Hai sa il mancam pe Talpan".

"A stat in spatele meu si incepuse sa mai faca misto ca joaca cu copiii. In acel moment era echipa care conducea, le-am zis baietilor, uitati ca face misto de noi. Si pana la urma cand am dat golul a plecat. Era agitat pe acolo, nu aveam eu timp sa vorbesc cu dansul.

Imi felicit jucatorii, chiar daca m-au suparat, reactia lor in 10 oameni arata ca suntem o echipa mare. Nu e usor sa intorci cu FCSB, echipa care avea ambitie sa ne incurce", a mai spus Daniel Oprita.

Florin Rasdan: "Vrem sa castigam toate meciurile, nu conteaza cu cine jucam!"

Mijlocasul Stelei spune ca nu s-a simtit nicio presiune in randul fotbalistilor pentru ca au jucat cu FCSB si obiectivul lor este sa castige fiecare meci in parte:

"A fost un meci foarte greu, cu niste copii foarte buni la ei. Am aratat ca suntem o echipa si dupa ce am luat rosu, am muncit si mai mult si am intors rezultatul.

Vrem sa castigam toate meciurile si doar la asta ne-am gandit. Nu e ambitie, jucam fiecare meci la fel, nu conteaza ca e FCSB, Dinamo sau Popesti Leordeni.

Cand ai cei mai buni suporteri din tara e normal sa fie ambitie la fiecare meci. La FCSB sunt niste tineri de viitor, dar echipa mai compacta s-a vazut", a spus Rasdan la finalul partidei.