"O sa castig numele Steaua, dar o sa raman tot cu FCSB!" Gigi Becali, un nou ATAC in razboiul cu CSA! Declaratii de ULTIMA ORA

Patronul celor de la FCSB a rabufnit in direct, la televizor.

Gigi Becali a comentat conflictul dintre FCSB si Steaua si a dezvaluit ce are de gand sa faca dupa ce se va incheia procesul dintre cele doua. Patronul ros-albastrilor a spus ca vrea sa castige numele de Steaua doar din ambitie, chiar daca echipa sa va ramane sub denumirea de FCSB.

"Mi-au inchiriat stadionul lor, am platit vreo doua milioane de euro impozit la stat pentru el si ei zic ca Becali a furat echipa. Toata tara stie ca Becali a dat bani sa se faca lucruri la Steaua si ei zic ca am furat echipa...

Lucrurile care nu au suport, care nu sunt adevarate si care sunt mizerii, bubuie la un moment. Dumnezeu nu permite mizeriile astea, de-aia ii tine in Liga 3. O sa le zica la un moment dat un ministru ca nu le mai da bani fiindca rade Becali de ei.

Pana acum daca spuneam ceva, imi sarea lumea in cap. Se intampla lucruri anormale in tara mea. Dracii care ataca binele, asta inseamna. E o actiune draceasca. Dai echipa de fotbal unui om, cheltuie ala vreo 40 de milioane si apoi zici ca a furat echipa. Cand se intampla mizerii in tara ta, nu te intereseaza? Nu te deranjeaza? Pe mine ma deranjeaza. Am copii, am nepoti...

Eu asta o sa fac. O sa castig niste lucruri si o sa fac o revizuire. Daca e palmaresul meu, asta e echipa Steaua, ba! Mie imi place FCSB mai mult, dar voi lupta pana la capat. Chiar daca raman cu FCSB, o sa castig numele Steaua inapoi ca sa demonstrez ca Becali n-a furat Steaua, ei au dat-o.

Numele de Steaua, chiar daca l-au castigat ei, e o proprietate a statului, a CSA. Alta entitate, care nu e publica si nu e a CSA-ului, trebuie sa cumpere numele, sa-l licentieze ca sa poata sa joace sub numele asta. Pai ca sa faca asta, trebuie sa dea 3,6 milioane pe an la CSA. Daca or avea de unde sa dea... Doar sa vina Bill Gates sa dea bani", a declarat Gigi Becali la DigiSport.