Mesajul lui Daniel Oprita pentru Becali, dupa ce patronul a anuntat ca trimite jucatorii de la prima echipa in Liga 3! Ce a spus antrenorul lui CSA

CSA Steaua a jucat un amical cu Gloria Buzau, incheiat 2-2.

'Militarii' se pregatesc pentru reluarea campionatului si de primul meci, care este un duel de foc cu FCSB 2. Gigi Becali a anuntat deja ca isi trimite jucatorii de la prima echipa in Liga 3 pentru a o opri pe CSA, insa doar o parte din ei pot juca.

Conform Asociatiei Stelistilor, patronul nu poata sa ii trimita pe Coman sau Tanase sa joace cu CSA, insa echipa lui Vintila poate avea in componenta multe nume importante de la prima echipa.

www.sport.ro a alcatuit o echipa probabila a lui Vintila, care ar putea evolua in meciul din luna martie: Tarnovanu (Niga) - Pantea, Filip, Nedelcu, Soiledis - Oaida, Simion Sut - Popescu, Vukusic, Buziuc.

Daniel Oprita, antrenorul lui CSA Steaua a vorbit la finalul amicalului cu Gloria Buzau si a declarat ca are promovarea echipei ca obiectiv si va lupta cu oricine pentru asta, indiferent de numele pe care Becali le trimite pe teren.

"Am vazut lista, ne asteptam. Nu ne e frica, nu e nicio problema. O sa aratam mult mai bine in cantonamentul urmator, o sa fie altfel ritmul de joc si vreau sa aiba incredere suporterii, chiar daca se uita la meciurile amicale. Dupa cum am spus, e oboseala, echipa nu are cum sa arate bine ca posesie, ca idei tactice, am lucrat mai mult pe partea fizica si e multa incarcatura.

Jucam cu orice echipa pe care o trimite FCSB, chiar nu ne speriem si eu am incredere in baieti ca o sa o scoatem la capat. Poate sa zica Gigi Becali orice. Fiecare spune ceea ce isi doreste. Noi ne spunem ca ne dorim sa promovam si sa facem tot posibilul si cred ca la final o sa reusim promovarea", a spus Daniel Oprita la finalul meciului.