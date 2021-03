BREAKING NEWS | Oprita a spus tot! Ce salariu are, de fapt, antrenorul Stelei: "Pe urma vine lumea si tipa la mine ca sunt platit din banii fiecaruia!"

Daniel Oprita neaga faptulc a ar avea un salariu de 5000 de euro pe luna la Steaua.

Antrenorul sustine ca, de fapt, castiga doar jumatate din suma. Oprita sustine ca nivelul salarial din Ghencea nu e deloc departe de al altor competitoare. Ros-albastrii "nu au nici prime de joc, asa cum se intampla cu rivalele", spune Oprita.

"Cred ca s-a urmarit sa se puna presiune pe noi si sa induca lumea in eroare. Cand faci un meci poate mai slab, o sa zica unii ca "Sunt banii mei, va bateti joc!" Am auzit si ca ia un jucator 6 000... Nu sunt banii astia, se pot verifica lucrurile astea. Nu pot sa spun suma exacta, dar cel putin jumatate din cat s-a spus ca e contractul meu iau de fapt...

Ne-au dublat salariile! Nu as vrea sa intru eu cu cei de la FCSB in disputa, dar vreau sa spun adevarul. Probabil ca o sa fie cineva din club care o sa spuna exact, nu e treaba mea. Am simtit nevoia sa spun, voiam ca oamenii sa fie informati. Fiecare isi face contractul cum doreste, dar daca nu e real ce se spune... Pe urma, sa zica lumea ca 'uite ce bani castiga'...

Cand stai la Steaua, mai consumi cativa ani din viata. E presiune mare, cateodata zici ca meriti banii astia, nu e ca la alte echipe unde nu e presiune asa mare si te consumi", a spus Oprita la Natiunea Stelista, pe Youtube.

Antrenorul Stelei a facut sondaj in Liga a 3-a, unde alte echipe ofera si prime consistente pentru victorii:

"In Liga a 3-a sunt echipe care dau salarii ca ale noastre sau mai mari decat ale noastre. Peste tot sunt salarii bune. La noi, nu sunt salarii de 6000 de euro, cum s-a scris. Media salariala e intre 1500 si 2000 de euro. Acolo ajungem, la 2000 de euro, 2200, poate. Noi nu jucam nici pe prime. Jucatorii care nu sunt din Bucuresti isi platesc si chiriile singuri.

Noi avem prime de obiectiv. Una e sa iei la fiecare meci 500 de lei, alta e sa nu iei nimic. Sunt echipe care iau prime si de 1000 de lei la fiecare meci, faceti un calcul. Se mai fac 500 - 600 de euro. Noi ne luptam cu FCSB si nu e usor, o sa vina jucatori cu salarii de 8 000 - 10 000 de euro. Suntem mult in inferioritate, daca o luam cu salariile. Dar, nu joaca salariile!".