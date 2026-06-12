Internaționalul portughez, rămas liber de contract după despărțirea de Manchester City, va ajunge pe Santiago Bernabeu, iar transferul este considerat deja rezolvat.

Anunțul a fost făcut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano, care a publicat deja binecunoscutul „Here we go”, expresia folosită atunci când o mutare este finalizată.

„Bernardo Silva la Real Madrid, HERE WE GO! Există un acord total, iar contractul a fost aprobat.

Înțelegerea este valabilă pe doi ani, cu opțiune pentru încă un sezon. Real Madrid a început negocierile în urmă cu doar 36 de ore și a închis rapid afacerea.

Mourinho l-a dorit pe Bernardo, jucătorul a spus da, iar negocierile avansate dezvăluite astăzi sunt confirmate 100%”, a scris Fabrizio Romano pe rețeaua X.

Real Madrid le-a luat fața rivalelor

Până de curând, Barcelona și Atletico Madrid păreau principalele candidate pentru transferul portughezului.

Totuși, Real Madrid a intervenit în forță și a reușit să îl convingă pe unul dintre cei mai valoroși jucători rămași liberi de contract în această vară.

Bernardo Silva părăsește astfel Manchester City după nouă sezoane de excepție. Transferat de la Monaco în 2017 pentru 50 de milioane de euro, mijlocașul portughez a devenit unul dintre oamenii de bază ai echipei lui Pep Guardiola.

În tricoul „cetățenilor”, Bernardo a disputat 460 de meciuri oficiale, a marcat 76 de goluri și a oferit 77 de pase decisive.

În palmaresul său regăsim șase titluri în Premier League, o Ligă a Campionilor, un Campionat Mondial al Cluburilor, două Cupe ale Angliei, cinci Cupe ale Ligii și trei Supercupe ale Angliei.