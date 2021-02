9 goluri in meciul jucat azi de Steaua! Distrug TOT inaintea primaverii: cat s-a terminat meciul jucat azi

Steaua n-are mila! Rupe plasele in toate meciurile pe care le joaca inainte de reluarea campionatului.

Echipa lui Oprita are 5 victorii si un singur egal in partidele de pregatire jucate in testele din acest an. Dupa 4-1 cu U Cluj, 8-1 cu Metalul Buzau sau 5-1 cu Vedita Colonesti, ros-albastrii s-au impus azi categoric si in fata lui Popesti Leordeni, 6-3.

Pentru liderul seriei a 4-a din C au marcat Nsiah, Chipirliu, Pacionel, Rasdan, Mihalache si Enceanu.

Steaua mai are un singur test pana la reluarea campionatului. Joaca pe 6 martie cu CSM Alexandria, echipa aflata tot in liga a 3-a. Singurul egal din aceasta iarna a venit in amicalul cu Gloria Buzau, club de liga a 2-a. Partida s-a terminat 2-2.

