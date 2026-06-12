EXCLUSIV Un club din Superligă îl vrea pe Denis Alibec

Un club din Superligă îl vrea pe Denis Alibec Superliga
SPORT.RO
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Denis Alibec (35 de ani) a ajuns la finalul contractului cu Farul Constanța, după ce echipa sa s-a salvat dramatic de la retrogradare în sezonul recent încheiat.

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Denis Alibecofertă denis alibecCiprian MaricaFarul Constanta
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Farul Constanța le-a tras o sperietură groaznică suporterilor pe final de campionat, după ce a ajuns la barajul pentru promovare/menținere în Superliga României.

”Marinarii” s-au salvat însă de la retrogradare după ce au remizat la Târgoviște cu Chindia, scor 3-3, și au câștigat la Ovidiu în urma loviturilor de departajare (1-1, 4-2 d.l.d.).

Denis Alibec este dorit în continuare de Farul: ”I-am făcut o ofertă”

Denis Alibec (35 de ani) ar putea rămâne la Farul din sezonul următor. Conducerea i-a făcut deja o ofertă și așteaptă un răspuns din partea atacantului, cel mai probabil după ce acesta se va întoarce din vacanță. Ciprian Marica, acționar în cadrul clubului, a pus accentul pe importanța acestuia în cadrul lotului.

”I-am făcut o ofertă lui Alibec, așteptăm un răspuns de la el. Ne-am bucura ca el să rămână. A fost un jucător care a venit după o perioadă grea la FCSB.

Pe Final, a arătat că e un jucător de care Farul are nevoie, un lider care trage echipa după el în momentele grele”, a spus Ciprian Marica, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Farul a făcut deja o primă mutare pentru sezonul următor, la nivelul băncii tehnice. Flavius Stoican a plecat după ce a salvat echipa de la retrogradare, iar postul său a fost preluat de Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani).

Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu imediat după finalul sezonului

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Cotat la 250.000 de euro de site-urile de specialitate, Denis Alibec a debutat în fotbal la Farul Cosntanța în 2009, a revenit la ”marinari” în 2022, 2024 și 2026.

Alibec a evoluat în 28 de partide în sezonul precedent pentru FCSB și Farul Constanța, reușind să înscrie opt goluri, cifră la care se adaugă și patru pase decisive.

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