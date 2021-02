Vestea care o sa il innebuneasca pe Gigi Becali! Victor Piturca s-ar implica la CSA Steaua! "Tine foarte mult legatura cu Oprita!"

Victor Piturca s-ar implica din umbra la echipa CSA Steaua.

Legendarul fundas al ros-albastrilor, Adrian Bumbescu, a dezvaluit ca Piturca il sfatuieste pe Daniel Oprita si implicarea lui ar putea sa fie mult mai mare daca echipa promoveaza in Liga 2.

Fostul selectioner al Romaniei s-a despartit de Universitatea Craiova in urma cu un an, iar de atunci este liber de contract. Bumbescu a sustinut pentru LookSport ca Piturca ar putea deveni chiar manager general al echipei daca CSA promoveaza in al doilea esalon al fotbalului romanesc.

Bumbescu: "Piturca din umbra s-ar putea sa se alature proiectului la promovarea in Liga a 2-a."

Reporter: "Simtiti ca Piturca poate veni la Steaua odata cu promovarea in Liga a 2-a?"

Bumbescu: "Sigur."

Reporter: "Este si acum la echipa?"

Bumbescu: "El tine foarte mult legatura cu Oprita. Se suna, vorbesc, l-a avut jucator."

Reporter: "Victor Piturca este implicat acum la Steaua...?"

Bumbescu: "Da. Este neoficial. Il vad oficial, pentru ca Piturca este omul care vrea sa faca lucrurile extraordinar de bine, cum le gandeste el. Daca i se ofera ceea ce considera el ca e nevoie, el imediat, in secunda 10 a venit."

Reporter: "L-ati vedea antrenor, manager general?"

Bumbescu: "Mai mult manager. Cum sa nu??"

Reporter: "Sa vina si la Liga 2?"

Bumbescu: "Da", a spus Bumbescu pentru LookSport.

In iunie 2019, Victor Piturca a dezvaluit ca a vorbit cu cei de la CSA si ca vrea sa puna mana la reconstructia echipei. Chiar din acel moment, el a sustinut ca doreste sa vina ca antrenor la clubul 'militarilor'.

"Da, am fost contactat. Nu se pune problema sa vin ca antrenor, nu o sa imi permit sa antrenez acum in liga a patra, in liga a treia. Sunt destui copii care pot face lucrul acesta, o pot lua de la zero [...] Trebuie infrastructura pentru academie, infrastructura, e vorba de milioane de euro. Aici pot fi atrase si fonduri. Daca e Steaua, ma gandesc. Deschis sunt.

Chiar daca nu o sa merg, o sa fiu deschis si o sa ajut cum pot. Daca ar fi sa ma inham eu la treaba, trebuie sa am garantii. 38,47 Nu trebuie sa stam numai in Ministerul Apararii. Eu nu vad lucrurile asa", declara Victor Piturca pentru TelekomSport.