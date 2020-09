"Nu mi-a placut asta, eu sunt ca nemtii!" :) Discurs GENIAL al lui Oprita dupa ce Steaua si-a distrus adversara in Cupa Romaniei! "Vreau sa jucam ca echipa din '86!"

Steaua s-a impus in Cupa Romaniei, scor 6-0 in fata lui Balotesti.

Ros-albastrii au facut spectacol in Ghencea sub comanda lui Daniel Oprita, insa antrenorul isi doreste mai mult de la fotbalistii sai.

Steaua a invins-o pe Balotesti cu 6-0 in duelul din Cupa Romaniei si s-au calificat in turul 2, faza care se va disputa pe 23 septembrie. Marcatorii partidei de astazi au fost Rasdan (3'), Bajenaru (21'), Elek (31', 65'), Mihaescu (69') si Nicolae (84').

Oprita ar fi vrut ca Steaua sa nu rateze atat de multe ocazii si scorul de pe tabela sa fie si mai mare.

"Nu mi-au placut ratarile care au fost, ratam cu mare usurinta ocazii clare. Eu le-am spus, sunt ca nemtii, cate avem atatea vreau sa dam.

Trebuie sa tratam fiecare faza serios. Chiar daca scorul e destul de mare, vreau sa ne facem jocul. As fi vrut sa dam mai multe goluri.

Presiunea este pe mine, e un club mare. Nu trebuie sa ne entuziasmam. Vor fi echipe care asteapta meciul cu Steaua ca pe meciul sezonului. Vor opune o rezistenta foarte mare. Le-am spus baietilor sa nu stea cu nasul pe sus, sa fie concentrati la meciuri.

Eu vreau sa facem si spectacol, pentru ca asta e Steaua. Sa pasezi, sa te misti. Chiar daca intalnesti adversari mai usori, acele combinatii e greu sa iti iasa. Astazi ne-au iesit. Combinatiile astea pe care le facea si echipa din '86 care a castigat Cupa Campionilor. Asa as vrea eu sa joace, pentru ca avem un lot care ne permite sa facem asta.

Le-am zis, atat cat ne permite scorul sa incercam sa facem si spectacol, dar sa tratam serios toate fazele", a spus Daniel Oprita, la Digi Sport.

Daniel Oprita: "Nu avem voie sa ratam promovarea!"

Antrenorul Stelei nu concepe o posibila ratare a promovarii in Liga 2. Ros-albastrii s-au intarit masiv in campania de transferuri si Oprita este extrem de incantat de lotul pe care il are la dispozitie:

"Nu m-am gandit ca pot sa aduc atatia jucatori, dar trebuie sa multumesc si conducerii pentru asta. Nu am putut sa le ofer chiar salariile de la Liga 2, insa unii au venit si pentru mine. Am lucrat cu ei la Juventus Bucuresti si i-am convins. Nici eu nu stiu cum, nu ma gandeam ca pot sa aduc atatia jucatori cu valoare.

Nu avem nicio scuza daca nu vom promova, asta este obiectivul. Si daca vine FCSB cu prima echipa noi tot trebuie sa promovam!

Nu avem voie sa ratam obiectivul acesta. Si in acest an si in urmatorul, asta daca ni se va permite sa promovam. Avem un lot numeros si valoros. Vreau sa mergem cat mai depare in Cupa Romaniei. Vreau adversari cat mai accesibili sa putem sa facem o figura frumoasa pentru ca este posibil", a mai spus Daniel Oprita.