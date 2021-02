Steaua poate da o LOVITURA DE IMAGINE importanta! Lucian Sanmartean s-ar putea alatura proiectului ros-albastrilor: "Da, sunt interesat!"

Steaua cauta sa se intareasca la toate nivelurile in incercarea de a ajunge din nou in Liga 1.

Dupa ce recent ros-albastrii l-au cooptat pe George Ogararu, de aceasta data un fost jucator de la FCSB ar putea sa vina alaturi de echipa din Ghencea.

Potrivit Fanatik, fostul fotbalist de la Gloria Bistrita, FC Vaslui sau FCSB a avut o discutie cu Ogararu referitoare la posibilitatea unui parteneriat intre Steaua si scoala de fotbal detinuta de Sanmartean.

"Da, sunt interesat, dar vedem! Pana se va materializa mai sunt ceva discutii. Deocamdata e doar la stadiul de discutii, nicidecum la stadiul de a se concretiza. In momentul in care se va concretiza ar fi foarte dragut, daca nu, eu va trebui sa caut ceva solutii pentru copilasii mei.

E vorba despre o colaborare intre 'Scoala de Fotbal Lucian Sanmartean' si apartenenta de CSA Steaua. Fiindca am nevoie de continuitate pentru copiii care vin la noi la 13-14 ani.

Fiindca nu avem posibilitatea sa ii ducem mai departe, deoarece noi ne ocupa doar de initiere si formare. Ne cautam un partener care sa fie aproape de ceea ce ne dorim noi pentru copii: excelenta in educatie si in sport.

Deocamdata am avut doar o discutie de principiu. Pana se pun la punct toate detaliile mai dureaza. Ne-am intalnit doar din postura de fosti jucatori de fotbal, fiindca el se aliniaza si noi la randul nostru ne aliniem la principii de viata sanatoasa pentru acesti copii.

Mai ales ca punem pe primul loc educatia copiiilor, inainte de a iesi mari sportivi. Am ajuns la un consens. Sa vedem daca lucrurile se pot materializa.

Altfel ramane doar la stadiul de discutie si cam atat. E prematur, e prea devreme ca sa iau o decizie. Mi-a placut modul lui de-a isi exprima punctul de vedere.

El clar se aliniaza la ceea ce ne dorim noi pentru copiii nostri si acum sa vedem daca totul se va incheia cu bine. Nu e nimic scris sau batut in cuie. Repet, a fost o simpla discutie", a spus Sanmartean sursei citate.

Lucian Sanmartean a 21 de meciuri in echipa nationala a Romaniei, pentru care nu a marcat insa niciun gol. In 2014, an in care a castigat titlul de campion cu FCSB, a fost numit cel mai bun fotbalist roman al anului.