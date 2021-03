"Becali m-a sunat si m-a injurat o ora fara sa se repete! Se spune ca iau bani de la el!" Mironica, raspuns CATEGORIC in razboiul pe Steaua: "Pentru mine, FCSB e Steaua"

Mihai Mironica are o pozitie categorica in disputa dintre Steaua si FCSB.

Din punctul de vedere al comentatorului PRO TV, FCSB e continuatoarea spiritului stelist. Mironica povesteste cum Gigi Becali l-a injurat 'timpd e o ora, fara sa se repete' in urma cu mai bine de 20 de ani, cand a preluat clubul.

"Pentru mine, Steaua e FCSB. Sunt foarte multi oameni care stiu ca am aceasta pozitie. In zona de vest a orasului, unde sunt cei mai multi stelisti, exista mesaje agresive pe ziduri la adresa mea. Cineva care a vrut sa ma jigneasca zilele astea, mi-a trimis un mesaj agresiv la adresa mea. In ciuda acestor lucruri, spun transant si spun ca FCSB e Steaua.

Sunt acuzat ca Gigi Becali imi da bani si de aceea spun lucrul asta. N-am avut in 20 si ceva de ani, de cand e el in fotbal, decat vreo doua sau trei conversatii telefonice. M-a sunat de fiecare data. La prima conversatie, m-a injurat o ora fara sa se repete. Are un potential deosebit. Intre timp, s-a schimbat, nu mai e ca atunci. Povestesc lucruri din 2000 sau 2001, cand era alta persoana", a spus Mironica la Gold FM.

Pentru jurnalist, tacerea oficialilor Stelei e nejustificata.

"Nu ma intereseaza pe cine supar, pe cine nu supar, dar dupa parerea mea FCSB este Steaua. Din pacate, cei de la CSA Steaua nu vor sa vorbeasca deloc despre acest subiect. Cei de la FCSB nu au nicio problema sa vorbeasca. Daca simti ca dreptatea e de partea ta, esti cu atat mai prezent sa sustii cauza. Ei reprezinta o institutie sustinuta din bani publici, deci transparenta ar trebui sa fie si mai mare.

Totul e transparent cand e vorba de bani publici, dar cei de la CSA Steaua aleg aceasta secretomanie. Acolo unde ar trebui sa fie cea mai buna transparenta, acolo e cea mai mare opacitate", a explicat Mironica.