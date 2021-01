Steaua vrea sa dea lovitura in lupta la promovare! Oprita negociaza cu mai multi jucatori din Liga 1 si cere cantonament pe modelul FCSB: in Antalya

Steaua Bucuresti trage tare sa promoveze in Liga a 2-a, iar antrenorul Daniel Oprita se ocupa personal de transferuri.

Steaua s-a reunit dupa pauza de iarna si va intra in cantonament pe 12 februarie. Ros-albastrii isi doresc si un cantonament in Antalya, insa nu stiu inca sigur daca vor putea face acest lucru:

"Pe 1 februarie intram in cantonament pana pe 12 si de pe 15 februarie am cerut sa facem un cantonament in strainatate, in Antalya, dar inteleg ca nu se poate realiza acest lucru. Ori din cauza bugetului, ori din cauza pandemiei, nu stiu. Asteptam, daca nu, o sa facem tot la noi la baza de pe 15 pana pe 26 februarie", a spus Daniel Oprita pentru Steaua TV.

Daniel Oprita: "Vrem jucatori din Liga 1 si din Liga 2!"

Antrenorul Stelei spune ca a discutat personal cu mai multi fotbalisti din prima divizie, insa pana acum nu a reusit sa convinga pe nimeni sa vina in Liga 3:

"Sper sa vina jucatori sa intarim echipa acolo unde avem nevoie.

Vrem jucatori din Liga 1 si din Liga 2, fotbalisti cu meciuri in primele divizii, cu promovari. Am incercat sa aduc multi jucatori, am discutat cu multi jucatori, cu multi dintre ei nici n-am ajuns la partea financiara.

A fost greu sa-i aduc la Liga 3, chiar daca e Steaua Bucuresti, Liga 3 parca e o bariera pentru ei si nu au vrut sa accepte. L-am vrut pe Romario Moise, pe Arnautu, cu care am discutat foarte mult.

Arnautu a zis ca nu poate sa plece de la Chiajna, dar am vazut ca a ales pana la urma Petrolul, sa se intoarca acolo. Ursu, care a ales Rapid, am vorbit si cu el. Mai sunt si altii, jucatori de Liga 1, care sunt sub contract si nu as vrea sa le spun numele. Au fost discutii, dar s-au dus in Liga 2 pe salarii foarte mari. Chiar si cu aceasta pandemie vad ca nu scad salariile, iar noi ce putem oferi e destul de greu", a mai spus Oprita.

Sursa foto: Steaua TV