BOMBA momentului! Stelistii stiu ce echipa vrea sa trimita Becali in teren la derby-ul URIAS din liga a 3-a! Oprita: "Cred ca asa vor arata!"

E saptamana marelul derby dintre Steaua si FCSB 2!

Partida din liga a 3-a e de interes national in contextul rivalitatii uriase dintre cele doua cluburi. Becali a anuntat ca va trimite mai multi fotbalisti la echipa a doua pentru a opri Steaua din drumul spre promovare.

Antrenorul din Ghencea crede ca FCSB 2 va avea nu mai putin de 8 fotbalisti de la prima echipa in echipa de start.

"Cu oricine ar intra, fac o echipa buna pentru liga a 3-a. Ma gandesc cu ce echipa joaca, asa o ghicesc. As vedea cu Niga in paorta, Pantea, Filip, Soiledis si un copil fundas central. Apoi, Sut, Perianu, Oaida, Buziuc, Robert Ion si Ardeleanu. Cam asa vad eu echipa care sa joace cu noi. Si Simion, s-ar putea. Nu ma sperie, dar e o echipa buna, trebuie sa fim atenti. Se poate intampla orice.

Sper sa castigam noi. Nu ne asteptam la un meci usor. Au jucatori buni la FCSB, si Sut, si Buziuc, si Robert Ion, Oaida, au jucatori buni, Soiledis are meciuri de Liga 1 si meciuri in Grecia. Nu ne sperie, totusi. Nu au jucat toti meci de meci, dar vin de la prima echipa, sunt sub contract cu locul 1. Mai sunt si jucatori care sunt suparati ca nu joaca la prima echipa. Sper sa se joace barbateste.

De dorinta, nu-mi pun problema. Le-am zis baietilor mei sa nu aiba trac, dar nici sa nu dea in partea cealalta. Trebuie sa jucam fotbal. Vreau sa terminam pe primul loc", a spus Oprita la emisiunea Natiunea Stelista, realizata de Asociatia Stelistilor 1947.

Antrenor la FCSB 2 e Bogdan Vintila, care a fost principal in Liga 1 pana la finalul sezonului trecut.