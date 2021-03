"Daca eu vreau sa jucam in Ghencea, vom juca!" Mesajul RAZBOINIC al lui Gigi Becali pentru Oprita si Talpan inainte de meciul dintre Steaua si FCSB 2

Gigi Becali a dat noi declaratii referitoare la scandalul dintre Steaua si FCSB in ceea ce priveste stadionul din Ghencea.

Finantatorul FCSB-ului sustine in continuare ca nimeni nu poate ii interzice FCSB-ului sa joace meciurile de acasa pe noul stadion din Ghencea, intrucat este construit din bani publici.

"Nu ma intereseaza unde o sa joace echipa lui Talpan meciurile in Liga 3 si ce a zis Oprita, dar, daca eu vreau sa jucam in Ghencea, vom juca. Am zis sa nu facem circ. M-am saturat de scandaluri. Dar voi credeti ca astia vor face cu mine asa cum au facut aia in Craiova cu Mititelu, atatia ani, pe Oblemenco? Niciodata!

Eu nu vreau scandal intre suporteri. De asta nici nu ma apuc sa vorbesc prea multe. Dar, daca eu vreau ca FCSB sa joace pe acest stadion, atunci vom juca. La fel si pe «Arcul de Triumf». Nimeni nu e stapan pe aceste stadioane. Joaca cine inchiriaza si cine plateste. Daca faceai stadioanele astea cu banii tai de acasa, atunci mai ziceam", a spus Becali potrivit ProSport.

Aceste declaratii vin in contextul in care sambata se va juca meciul intre Steaua si FCSB 2 in Liga 3. Becali a anuntat in mai multe randuri ca va trimite mai multi fotbalisti de la prima echipa pentru a-i incurca pe jucatorii lui Oprita in drumul spre promovarea in Liga 2.