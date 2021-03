BREAKING NEWS | Becali a anuntat ce jucatori trimite la CUTREMURUL cu Steaua din Liga a 3-a! Are meci cu UTA in aceeasi zi, dar NU-I PASA: "Tavi Popescu merge in C!"

Becali e all-in inaintea meciului cu Steaua, din liga a 3-a.

Gigi anunta ce jucatori va trimite in C pentru marele meci din Ghencea. O lasa pe Steaua sa promoveze, dar numai daca trece de 'copiii' pe care-i va lasa la echipa secunda a FCSB.

Becali spune ca Octavian Popescu va fi menajat inaintea jocului cu CFR si va merge in C pentru a se lupta cu Steaua. Sambata, FCSB are meci cu UTA in Liga 1. Tavi Popescu, Nedelcu sau Oaida nu vor fi in planurile lui Toni Petrea. Toti vor juca in C.

"De ce sa castige CSA? Trebuie sa castige? Merg mai multi jucatori la echipa a doua. Eu vreau sa promoveze CSA, dar intai sa bata copiii. Daca nu ii bat pe copii... Ii trimit pe Perianu, Sut, Pantea, Simion, Nita, Oaida, Nedelcu. Normal ca si pe Tavi Popescu. E copil, are 18 ani. Nu sacrific meciul cu UTA. Tavi nu juca in meciul cu UTA pentru ca are 3 galbene. Il protejez sa nu ia galben si sa joace cu CFR.

Vreau sa jucam cu copiii ca sa le dam o sansa. Am zis sa intram cu copiii ca sa promoveze Talpan. Cum sa promoveze CSA? Meciul se joaca acolo unde e sudoarea mea, unde e munca mea. Ei au luat-o, au furat sudoarea mea. Tribunele sunt facute de mine, gazonul, incalzirea, nocturna, parcarile sunt facute de mine. Unde joaca ei? Toate sunt facute de mine. Sunt ale mele, sunt facute de mine!", a spus Gigi Becali pentru gsp.ro.