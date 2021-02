LIVETEXT ACUM | Irina Begu - Naomi Osaka 4-5: prim set solid facut de romanca in fata numarului 3 WTA

Irina Begu - Naomi Osaka 4-5

Setul 1:

4-5: Doua mingi de break salvate de Naomi Osaka, la scorul de 15-40. Japoneza isi tine serviciul intr-un game extrem de dificil, pe care Begu l-a inceput excelent.

4-4: Irina Begu bifeaza al doilea hold la zero, conturand o serie de patru game-uri in care niciuna dintre cele doua nu a reusit sa castige un punct la retur.

3-4: Curs curios al jocului: este al treilea game castigat fara punct pierdut.

3-3: Replica foarte buna din partea Irinei Begu, care raspunde la randul ei cu un game alb.

2-3: Game alb facut de asiatica; Osaka trece in avantaj pentru a doua oara in meci.

2-2: Begu rezista bine in puncte, dar rateaza doua mingi de a se desprinde la 3-1.

2-1: Tenis incurajator aratat de Begu, care nu greseste nefortat si face primul break al partidei, la 15.

1-1: Begu face un prim game solid pe propria serva, cedand un singur punct.

0-1: Japoneza face hold la zero in debutul meciului.

Irina Begu incepe partida la retur.

Last match of the day for the Romanians, and it is a tough one. Irina Begu takes the court to face Naomi Osaka.#GippslandWTA pic.twitter.com/dsPnpfGIQs