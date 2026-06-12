VIDEO EXCLUSIV Dezvăluiri despre plecarea lui Kopic de la Dinamo: „Asta a stricat foarte mult atmosfera grupului”

Dezvăluiri despre plecarea lui Kopic de la Dinamo: „Asta a stricat foarte mult atmosfera grupului” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Ionel Dănciulescu, fost mare atacant al lui Dinamo, și-a exprimat opinia cu privire la plecarea antrenorului Zeljko Kopic din tabăra „câinilor roșii”. 

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Ionel Dănciulescu

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Ionel Dănciulescu / Foto: Captură Sport.ro
Ionel Dănciulescu / Foto - Gabriel Chirea
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Ionel Dănciulescu s-a arătat surprins de despărțirea dintre antrenorul croat și formația bucureșteană. 

Concluzia lui Ionel Dănciulescu despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Dănciulescu a dezvăluit că eșecul din barajul pentru preliminariile Conference League, 1-2 contra rivalei FCSB, a stricat atmosfera din vestiarul dinamoviștilor. 

„Într-o oarecare măsură m-a surprins plecarea lui Kopic pentru că se terminase sezonul și nimic nu anunța această plecare. 

Dacă stăm să analizăm lucrurile din trecut, cred că s-a produs o ruptură între conducerea administrativă și cea tehnică. Nu credeam că Zeljko Kopic va pleca atât de repede de la Dinamo, mai ales că făcuse un sezon bun. 

Dănciulescu: „Ambele părți arată că și-au dorit această despărțire”

E adevărat, cred că acest meci de baraj împotriva FCSB a stricat foarte mult atmosfera din cadrul grupului. 

Ambele părți arată că și-au dorit această despărțire. Păcat! Este un antrenor care a schimbat în mare parte parcursul acestei echipe. E adevărat, și cu sprijinul conducerii administrative”, a declarat Ionel Dănciulescu, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro

El și-a spus opinia și despre înlocuitorul lui Kopic: „Am auzit lucruri frumoase despre Nuno Campos. Acum să vedem cum reacționează în cadrul lotului, cum va arăta echipa din punctul de vedere al exprimării. Rămâne de văzut. În momentul de față, Nuno Campos este o enigmă pentru că nu îl cunoaștem foarte bine”.

Dinamo i-a găsit rapid în locuitor lui Zeljko Kopic, după ce antrenorul croat a decis să nu continue pe banca formației bucureștene. „Câinii” au decis să meargă pe mâna lui Nuno Campos, fost secund la AS Roma.

Primele declarații ale lui Nuno Campos din postura de antrenor al lui Dinamo

Nuno Campos a fost întrebat despre primele impresii pe care le are de când a venit în România. Tehnicianul portughez de 51 de ani a dezvăluit că știe despre Dinamo încă de când era copil.

„Este o onoare să fiu aici, să fiu antrenorul lui Dinamo. Înainte să vorbesc de viitor, vreau să spun că respect istoria celor de la Dinamo. Îmi amintesc când a învins-o pe Sporting, eram un copil.

Nu a fost o surpriză. Pentru mine nu este o surpriză pentru ceea ce am făcut înainte. Cel mai important lucru este Dinamo. Sunt fericit că sunt aici. În viitor sper să vorbim despre mai multe detalii.

Am o grămadă de prieteni portughezi care mi-au vorbit despre România. Nu o să spun numele, pentru că sunt o grămadă. În general, am vorbit cu multă lume despre România.

Cred că sunt mulți antrenori în toată lumea, nu doar în România. Au făcut treabă bună pe unde au fost și e normal să fie apreciați”, a spus Nuno Campos. 

Experiență vastă alături de Paulo Fonseca

De-a lungul carierei sale, noul principal al alb-roșiilor și-a construit un CV solid lucrând ca antrenor secund. Timp de peste un deceniu, Campos a fost mâna dreaptă a lui Paulo Fonseca, ajutându-l pe acesta la cluburi importante din Europa. În această perioadă, lusitanul a adunat în palmares, din postura de secund, șapte trofee în Ucraina alături de Șahtior, o Cupă a Portugaliei cu Braga și o Supercupă cu FC Porto.

El a făcut pasul spre rolul de antrenor principal abia în anul 2021, bifând două experiențe scurte pe prima scenă din Portugalia, la Santa Clara și Tondela. După alte perioade în care a fost secund la mexicanii de la Toluca și la echipa U20 a brazilienilor de la Flamengo, Nuno Campos a preluat formația maghiară Zalaegerszeg în vara anului trecut.

Sezonul petrecut în țara vecină a fost unul cu rezultate notabile pentru tehnicianul lusitan. Acesta a reușit să claseze Zalaegerszeg pe poziția a cincea în prima ligă din Ungaria, reprezentând cea mai bună performanță a echipei de la revenirea în prima divizie din 2019.

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