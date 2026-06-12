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CFR Cluj a anunțat despărțirea de Alibek Aliev, chiar dacă atacantul de 29 de ani mai are contract până în iunie 2028.

Fotbalistul suedez a venit la echipa ardeleană liber de contract în ianuarie 2026, după ce s-a despărțit de Osters.

„Mulțumim, Alibek Aliev! Clubul CFR 1907 Cluj și jucătorul Alibek Aliev au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.

Venit în iarnă în Gruia, Alibek a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 21 de ori, reușind să marcheze 4 goluri.

Mult succes în carieră, Alibek!”, a scris CFR Cluj pe rețelele sociale.

Alibek Aliev a bifat 21 de meciuri pentru CFR Cluj, reușind patru goluri și șase assist-uri.

Atacantul suedez este cotat la 650.000 de euro, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.