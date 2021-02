Noul Steaua arata BESTIAL! Unic in Romania: ce se poate intampla pe stadionul BIJUTERIE al Stelei

Stadioul de 100 de milioane de euro al Stelei e gata de inaugurare!

Oficialii CSA asteapta redeschiderea arenelor pentru a putea sa-i aiba alaturi pe fani la inaugurarea celui mai mare proiect de infrastructura sportiva al Romaniei in acordul de organizare Euro 2020.

Daca lucrarile de constructie au fost finalizate la finalul anului trecut, acum noul Steaua beneficiaza si de un sistem de iluminat arhitectural unic pentru Romania. La el au lucrat atat firme din Romania, cat si companii specializate in domeniu si recunoscute la nivel european. Iar rezultatul e cat se poate de spectaculos!

In cazul in care noul "Steaua" nu va fi deschis in aceasta primavara, stadionul ar putea organiza direct meciuri de liga secunda in Romania, in cazul promovarii Stelei.

Sursa foto: AS47

Sursa video: canpower.ro

