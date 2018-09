Ea e cea mai sexy romanca in 2018! Cum se antreneaza Miss Bikini Fitness: "Stau 3 ore la sala, merg si duminica"

A dat o cariera in economie pentru a deveni Miss Bikini Fitness! E povestea Cristinei, fata care sta ore intregi la sala, ca sa-si umple casa cu trofee!

Cristina Popa a castigat titlul de Miss Bikini Fitness in Romania, in acest an. Dar si sacrificiul a fost pe masura!

"Ma antrenez de luni pana sambata, stau cate 3 ore in sala, cateodata vin si duminica!", spune ea.



Fata a terminat ASE-ul, dar renuntat la jobul de la corporatie pentru ca vrea sa ajunga cea mai tare din lume la fitness.



"Am lucrat intr-o firma mare la nivel international, dar nu-mi gaseam locul acolo, eram mereu trista! Imi place sa lucrez spatele si umerii, cred ca am si un genetic foarte bun", mai spune ea.