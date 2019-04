La aproape 47 de ani, Anamaria Prodan Reghecampf are o forma fizica de invidiat.

Anamaria Prodan se distreaza in Emirate, acolo unde antreneaza sotul ei, Laurentiu Reghecampf. Ana le-a aratat fanilor de pe Instagram ca e in forma maxima si a pozat facand podul in costum de baie la plaja.



"Cumva asa.. bun pentru 47!", a scris ea. "Arati de 20 de ani!", i-au comentat fanii de pe Instagram.



