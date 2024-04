La 34 de ani, Sorana Cîrstea anunță obiectivul ei final: „Îmi doresc asta foarte mult, de aceea mai joc”

Cu toate că își dorește să fie în top 20 sau chiar în top 10, Cîrstea afirmă că principalul său obiectiv este să câștige un Grand Slam.

Wimbledon este turneul pe care și-l dorește cel mai mult și își imaginează o finală în care să joace împotriva prietenei sale, Angelique Kerber, care deja a câștigat acest titlu prestigios. Românca recunoaște că nivelul jocului este în continuă creștere, dar este mândră de rezultatele bune pe care le-a avut de-a lungul carierei sale.

La cel mai înalt punct, Sorana Cîrstea a ocupat poziția 21 în clasamentul WTA, în anul 2013.

„Mereu ai acele obiective în minte. Îmi doresc să fiu în top 20 dar, în momentul în care voi fi acolo, sigur îmi voi dori să fiu în top 10. Întotdeauna vrei mai mult, clasamentul este doar o consecință zilnică a muncii.

Mi-ar plăcea să câștig un Grand Slam, încă am speranță că o voi face, de aceea continui sa joc. Dacă îmi dai de ales, voi alege Wimbledon. Sunt foarte bună prietenă cu Angelique Kerber, așa că mi-ar plăcea să joc împotriva ei o finală la All England Club. Ea a câștigat deja Wimbledon, m-ar putea lăsa să câștig eu (n.r. râde).

Când te uiți la cifrele de pe hârtie, poate că nu pare că am avut o carieră spectaculoasă, dar în toți acești ani am fost mereu aproape de primele douăzeci din lume, de cele mai multe ori am fost între top 20 și top 30.

Am avut rezultate bune, am învins jucătoare foarte bune, treaba este că toată lumea din față joacă bine, nivelul este mai bun în fiecare zi. Dar sunt mândră pentru că de-a lungul carierei am avut întotdeauna rezultate bune”, a declarat Sorana Cîrstea, conform spaniolilor de la Punto de Break.

Sorana Cîrstea, despre experiența sa cu antrenorii străini

În plus, Sorana Cîrstea a discutat și despre impactul mentalului în tenis, menționând că în România mentalitatea nu este întotdeauna pozitivă.

Românca consideră că pentru a reuși în circuitul de tenis și pentru a-și îmbunătăți jocul, este crucial să aibă o atitudine pozitivă și să gestioneze mai bine eșecurile. Experiența de a lucra cu antrenori străini i-a ajutat să învețe să fie mai pozitivă și să abordeze jocurile într-un mod mai constructiv.

„Aș ținti mai mult spre mental. Vin dintr-o țară în care nu suntem foarte pozitivi, acolo toți spun „nu” din start. Pentru a supraviețui în circuit, încercând să te îmbunătățești în fiecare zi, ai nevoie de un caracter foarte pozitiv. Am încercat să învăț asta, deși un lucru care mi-a lipsit la începutul carierei a fost știința de a gestiona mai bine jocurile pe care le-am pierdut, m-au afectat foarte mult.

Antrenorii din străinătate care vin în România tind să spună mereu „Mentalitata voastră este negativă”. Oportunitatea de a avea antrenori străini m-a ajutat să-mi deschid puțin mintea și să pot fi mai pozitivă în tot ce ține de joc”, a adăugat jucătoarea româncă.