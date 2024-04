"Trebuie să vedem cum gestionăm această perioadă!" Îngrijoare la Sepsi OSK după meciul cu CFR Cluj

Darius Oroian și Florin Stefan au fost eliminați și vor lipsi de pe gazon la meciurile viitoare. În plus, trupa lui Bernd Storck se confruntă și cu indisponibilități cauzate de accidentări.

În aceste condiții, antrenorul german al covăsnenilor a ținut să puncteze că urmează o perioadă extrem de dificilă pentru Sepsi, deoarece va avea dificultăți în alcătuirea unei formule de start.

"Am arătat spirit de luptă și am fost chiar aproape să câștigăm noi cu 2-1, dacă fructificam acel contraatac.

Avem două cartonașe roșii, accidentați și trebuie să vedem cum gestionăm această perioadă. Luăm meci cu meci, trebuie să găsim soluții, asta e cel mai important acum.

Cred că am jucat foarte bine, am luptat împotriva unei echipe foarte bune ca să obținem un rezultat, dar am avut ghinion. Trebuie să vedem ce se întâmplă în meciul următor.

Vorbim pe plan intern despre ambițiile clubului, nu în public. Nu vreau să vorbesc despre asta acum, nu e treaba mea", a spus Bernd Storck la finalul meciului.

CFR Cluj - Sepsi OSK, 2-1 (1-0)

CFR Cluj a urcat pe locul doi în urma acestui rezultat, cu 37 de puncte, peste Farul Constanța și Universitatea Craiova.

În următoarea rundă, clujenii vor juca tot pe teren propriu, împotriva celor de la Rapid București, în timp ce Sepsi, care a rămas pe ultimul loc din play-off, se va deplasa la Constanța pentru meciul cu Farul.