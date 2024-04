Major League Baseball a trecut printr-un moment jenant, după desfășurarea Spring Breakout.

Noul echipement este mult prea diafan, spun jucătorii și spectatorii

Asociația jucătorilor din MLB a făcut o plângere oficială către organizația care organizează campionatul nord-american de baseball și către sponsorul tehnic Nike. În timpul antrenamentelor de primăvară, a fost introdus un echipament cu un material mai permisibil, care ar trebui să elibereze mai rapid transpirația și să reziste la tensiunile întâlnite în timpul meciurilor.

Însă, sportivii și spectatorii s-au plâns că materialul este mult prea subțire și se vede ce poartă jucătorii pe sub el. În imaginile din mass-media americană se vede clar lenjeria intimă a vedetelor. Alte probleme care se cer rezolvate sunt revenirea la scrierea numelor cu litere mai mari pe spatele echipamentului, păstrarea culorilor în regim de perspirație și o rezistență sporită la rupere.

"Credem aceasta este o problemă a companiei Nike"

"Credem că aceasta este o problemă a companiei Nike. În principiu, ceea ce s-a întâmplat este că Nike a decis să rezolve o problemă într-un domeniu care nu are nevoie de inovație. Am mai avut astfel de neînțelegeri cu această companie, pe care am atenționat-o încă din 2022 că există probleme în privința pantalonilor pe care ni i-a propus. MLB este la curent cu plângerile noastre, dar Nike a considerat că nu merităm un răspuns și că trebuie să ne ținem gura și să ne obișnuim cu noul echipament", a transmis MLB Players Association.

Nike a devenit sponsorul tehnic al MLB în 2020, urmând să plătească 1 miliard de dolari în următorul deceniu, și trebuia să introducă noul echipament începând cu MLB All-Star Game 2023 (11 iulie 2023), dar punerea în practică a fost întârziată din cauza mai multor deficiențe constatate.

Fotro - Getty Images