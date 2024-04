(P) Bayern - Real Madrid și Borussia Dortmund - PSG: prezentare și cote

Meciurile au o miză uriașă, astfel că este de așteptat să vedem confruntări pline de spectacol și încrâncenare. Manșa retur va avea loc pe 7 și 8 mai, în timp ce finala se va disputa pe 1 iunie pe stadionul Wembley din Londra.

Bayern München - Real Madrid

Se poate spune că acesta este cel mai interesant duel din semifinalele Champions League. Ambele echipe au succesul în ADN și au câștigat atât competițiile interne cât și cele continentale de numeroase ori. De fapt, Real deține recordul ca trofee Champions League câștigate (14), iar Bayern München are și ea 6 titluri în palmares.

După ce a pierdut titlul în Bundesliga, Bayern se axează doar pe Champions League. În schimb, Real se pregătește de fiesta și în La Liga. Dar acum contează doar ce va fi în Champions League. Meciul de marți se anunță super interesant, mai ales că cele două echipe se știu foarte bine. S-au întâlnit de șapte ori numai în semifinalele Champions League, iar bavarezii s-au impus de patru ori. Per total, Bayern a câștigat 11 meciuri, Real 12, iar alte 3 s-au terminat la egalitate.

Dacă te interesează cotele la pariuri, operatorul online Unibet îi dă 1.50 la calificare lui Real și 2.50 lui Bayern. Pentru partidele de marți, Real are 2.85 să câștige, Bayern are 2.38, iar egalul are 3.70. Interesant este că în ultimele cinci partide din toate competițiile ambele echipe au marcat și s-au dat peste 2.5 goluri, un scenariu ce se poate repeta și marți.

Borussia Dortmund - PSG

PSG își propune să atingă o nouă finală de Champions League și să câștige primul trofeu din palmares. Borussia Dortmund o duce prost în Bundesliga, dar în Champions League este o echipă diferită. Semifinala se anunță așadar deschisă oricărui rezultat, dar PSG pornește cu un avantaj.

Echipele s-au duelat și în faza grupelor, când PSG a câștigat acasă 2-0 și în deplasare s-a terminat 1-1. În cele șase partide disputate până acum între cele două, nemții au obținut o victorie, iar PSG două. Pentru Dortmund, aceasta va fi a patra semifinală de Champions League din istorie și doar în 2013 s-a calificat în ultimul act. Același bilanț îl are și PSG.

Pentru cei interesați de cote pariuri pentru acest meci, PSG are 2.50 să se impună, egalul are 3.75, iar victoria nemților are 2.63. La calificare, PSG are 1.35, iar nemții au 3.00. Este de așteptat un meci în care ambele echipe să își propună să marcheze, dar fără să își asume mari riscuri.

