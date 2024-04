Arina, ce chin cu nr. 183 WTA! Cât a durat meciul Sabalenka - Montgomery, un adevărat thriller la Madrid 

Belarusa Arina Sabalenka şi kazaha Elena Rîbakina s-au calificat, duminică, în optimile de finală ale turneului de tenis WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro.

Sabalenka, dublă campioană la Madrid (2021, 2023), a avut de furcă în turul al treilea cu americanca Robin Montgomery (183 WTA), pe care a învins-o în trei seturi, 6-1, 6-7 (5/7), 6-4, după două ore şi jumătate.

În optimi, Sabalenka, numărul doi mondial, va da peste americanca Danielle Collins, care are 15 victorii consecutive, după ce a trecut de românca Jaqueline Cristian cu 3-6, 6-4, 6-1.

