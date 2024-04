Prima clasată și-a adjudecat, astfel, titlul cu trei etape înainte de încheierea sezonului. Este prima dată când FCSB câștigă campionatul în noul format al Superligii României, play-off - play-out.

”L-ați felicitat pe Gigi Becali?” Laszlo Dioszegi a replicat imediat și după și-a justificat răspunsul

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a evidențiat că nu l-a felicitat pe patronul roș-albaștrilor pentru triumful din sezonul în curs și a menționat că știa încă din vară că FCSB se va impune în Superliga.

”(n.r. L-ați felicitat pe Gigi Becali?) Nu, nu l-am felicitat. Nu am nici numărul lui de telefon. Eu am zis încă din vară că FCSB, anul ăsta, o să câştige campionatul. Nu am numărul lui de telefon, dar FCSB a meritat să câştige campionatul.

Eu nu sunt genul să felicit pe nimeni, pentru simplu fapt că se va spune că: 'Am felicitat că nu a jucat Ştefănescu' şi aşa mai departe. Asta ne mai lipseşte, ca eu să îl felicit pe domnul Becali, că imediat se interpretează că Ştefănescu nu a jucat şi că noi am trântit meciul.

Am să îl felicităm la anul, când am să batem la Sfântu Gheorghe”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit PrimaSport.

Cum arată clasamentul din play-off-ul Superligii României

1. FCSB - 49 de puncte



2. CFR Cluj - 37 de puncte

3. Farul Constanța - 35 de puncte

4. *Universitatea Craiova - 34 de puncte

5. *Rapid București - 29 de puncte

6. Sepsi OSK - 28 de puncte

*Universitatea Craiova și Rapid București au un meci în minus.

Câți bani poate încasa FCSB în scenariul SF al lui Gigi Becali

Becali nu țintește, însă, doar titlul de campion, ci și un parcurs senzațional în cupele europene. Omul de afaceri a anunțat că nu va da prime jucătorilor pentru câștigarea titlului, ci doar dacă aceștia vor aduce bani în conturile clubului.

Acest lucru este posibil doar cu un parcurs cât mai bun în competițiile organizate de UEFA. Dacă va câștiga titlul, FCSB va începe din primul tur preliminar, iar dacă va reuși să treacă va fi recompensată cu 280.000 de euro.

Suma primită din partea UEFA va crește în următoarele două tururi preliminare. În turul doi și trei, FCSB ar putea primi 380.000, respectiv 480.000 de euro.

În play-off, FCSB ar putea încasa nu mai puțin de cinci milioane de euro, iar accederea în grupe este premiată cu 15,6 milioane de euro. În total, dacă i-ar îndeplini visul lui Gigi Becali, Florinel Coman și compania ar aduce în conturile clubului din Berceni nu mai puțin de 21,7 milioane de euro!