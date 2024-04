Pep Guardiola a intrat în istoria Premier League. Recordul stabilit după victoria lui City cu Nottingham Forest

Manchester City a înscris prin Josko Gvardiol, în minutul 32. Erling Haaland a intrat în joc în minutul 62 şi a stabilit scorul final în minutul 71.

Echipa pregătită de Pep Guardiola s-a impus cu 2-0 şi are 79 de puncte, fiind clasată pe locul secund, cu un punct mai puţin decât liderul Arsenal, dar şi un meci mai puţin.

Performanța stabilită de Pep Guardiola

În urma succesului cu Nottingham Forest, tehnicianul iberic a atins o bornă impresionantă în Premier Pep Guardiola is one of one ☝️ pic.twitter.com/KKOzfwLK4c

League. Tehnicianul a ajuns la 221 de victorii în 300 de meciuri disputate în campionatul englez, având un procentaj de 73.6% al succesului, cu mult peste Jose Mourinho sau Jurgen Klopp.

"A fost un meci dificil, au jucat cu curaj. Au jucători rapizi și cu multă calitate. Este o victorie mare pentru că aveam multe meciuri jucate în ultima perioadă. Acum avem o săptămână lungă de recuperare.

A fost dificil pentru că adversarii au fost foarte duri, agresivi. Aceste meciuri sunt atât, atât de grele în această etapă din Premier League", a spus Pep Guardiola, după meci.