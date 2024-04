Marco Dulca (24 de ani) nu a primit prea multe șanse la FCSB, dar acum a devenit campion și va juca în preliminariile UEFA Champions League. NK Celje, echipa românului, a devenit matematic campioana Sloveniei, pentru a doua oară în istorie!

Celje a învins, scor 1-0, pe Olimpija Ljubljana, echipa de pe locul secund, și are acum 12 puncte avans față de adversara sa, cu trei etape înainte de finalul campionatului. Marco Dulca a bifat ultimele două minute, după ce i-a luat locul lui Tamar Svetlin.

Dulca a ajuns în septembrie în Slovenia și e la prima lui aventură în afara României. În acest sezon, mijlocașul a strâns 20 de apariții pentru NK Celje și a reușit o pasă decisivă. A fost titular de șapte ori și a adunat, în total, 718 minute pe teren.

Cotat la 500 de mii de euro, Marco Dulca este la al doilea trofeu din carieră, după Supercupa României, cucerită în 2019. Echipa mijlocașului român, înființată acum 104 ani, câștigase precedentul titlu de campioană în 2020.

NK Celje va juca în primul tur preliminar din Champions League și ar putea întâlni chiar FCSB! Campioana României va fi sigur cap de serie, în timp ce echipa lui Dulca nu este sigură de acest statut. Celje are un lot cotat la 9,7 milioane de euro și este antrenată de croatul Damir Krznar.

Golul lui Yegor Prutsev, care a adus titlul pentru NK Celje:

Egor Prutsev (LW/2002) clinches the championship title for NK Celje in the derby against Olimpija Ljubljana.

A stellar loan season in ???????? for our promising boy:

4 goals

7 assists

He'll get the thread he deserves, congratulations!???????? pic.twitter.com/DDKziNdI3p