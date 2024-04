După o primă parte modestă, arădenii s-au redresat în actul secund și au reușit să aducă acasă toate cele trei puncte, în urma reușitelor lui Ezekiel (62') și Luckassen (87').

Reacția lui Mircea Rednic după Poli Iași - UTA Arad 0-2 + ce a spus despre noua campioană FCSB

Mircea Rednic a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a menționat că schimbările din repriza secundă au fost decisive. De asemenea, antrenorul celor de la UTA a ținut să evidențieze și faptul că FCSB a câștigat campionatul pe merit.

”Nu e de revanșă. Trebuie să recunosc. Prima repriză am suferit. Doar ne-am apărat. Nu am fost periculoși deloc. Au avut câteva situații bune de a marca, dar ăsta e fotbalul. Repriza secundă a fost a noastră. Poate și datorită schimbărilor. Atacanții sunt puternici, au pus multă presiune. Am surprins pe contraatac și am reușit să înscriem.

Așa se joacă acum în play-out. Am jucat luni, joi și acum. Nu a fost ușor. Meciurile au fost grele. Mă bucur că am terminat cu o victorie. Am revenit pe primul loc. Le-am dat două zile liber și după pregătim următorul duel.

La lotul pe care-l am cred că merităm să fim pe primul loc. Asta ne dorim. Galațiul a fost cea mai bună echipă și mai echilibrată. Noi am reușit să câștigăm cu ei. Asta ne dă încredere și nouă și suporterilor. Sunt convins că la meciul cu Craiova stadionul să fie plin. Sper că la ultimul meci să terminăm cu o victorie.

Am schimbat mulți jucători. E greu. Pe unii i-am nimerit, pe alții da. Ne-am format un lot bun. Echilibrat, concurență.

(n.r. despre FCSB) Am mai spus-o, chiar și după meciul cu Rapid. Mi se pare o echipă completă în momentul de față. Constantă. Jucători de valoare. Condiții foarte bune. Eu zic că au luat campionatul pe merit”, a spus Mircea Rednic după meci.

Cum arată clasamentul din play-out-ul Superligii României