"E tot vina lui Drăgușin că am primit 7 goluri?". Fanii lui Tottenham au răbufnit după înfrângerea cu Arsenal

Tottenham Hotspur a pierdut, pe teren propriu, scor 2-3, cu Arsenal Londra, într-un meci al etapei a 35-a din Premier League.

Arsenal a condus cu 3-0 pe Tottenham, la finalul primei reprize. Hojbjerg a deschis scorul cu un autogol în minutul 15, apoi Bukayo Saka a făcut 2-0 în minutul 27, pentru ca scorul pauzei să fie stabilit de Kai Havertz, în minutul 38.

Tottenham a încercat o revenire în repriza secundă, primul a marcat Cristian Romero, în minutul 64, iar în minutul 87, Son Heung-Min a transformat un penalty, dictat la un fault al lui Declan Rice asupra lui Ben Davies.

La gazde, Radu Drăguşin a fost rezervă neutilizată. După înfrângerea cu Arsenal, susținătorii lui Tottenham s-au arătat deranjați de evoluția slabă a lui Davies, dar și de deciziile luate de Ange Postecoglou.

Fanii l-au cerut titular pe Radu Drăgușin în centru, alături de Romero, pentru a aduce un plus de înălțime în apărare, sugerând ca Micky van de Ven să fie folosit pe postul de fundaș dreapta.

"Drăgușin e mai bun decât Romero și Micky", "Încă e vina lui Drăgușin că am primit șapte goluri în două meciuri", "Dacă ar fi jucat Drăgușin, nu primeam două goluri din corner" sunt doar câteva dintre reacțiile de pe rețelele de socializare.

Ange got it wrong....no way in hell should davies have started....vdv left back and dragusin center back.