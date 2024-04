FCSB s-a impus prin golurile marcate de David Miculescu (26) şi Alexandru Băluţă (84), în timp ce pentru fosta campioană a înscris Rivaldinho (79).

Gruparea roș-albastră nu mai câştigase titlul din 2015, de atunci având şapte clasări pe locul secund şi una pe locul cinci. Formația antrenată de Elias Charalambous e neînvinsă în play-off, având cinci victorii şi două egaluri.

Mihai Pintilii și Elias Charalambous au făcut show

După meci, la baza de la Berceni, jucătorii și staff-ul tehnic au petrecut alături de fani, iar imaginile au apărut și pe rețelele de socializare.

Cei doi antrenori de la FCSB s-au 'inspirat' de la Carlo Ancelotti și au sărbătorit cu trabucuri, așa cum a făcut-o și tehnicianul italian în urmă cu două sezoane, când Real Madrid a câștigat titlul în La Liga.

Adrian Șut: „E cel mai frumos vis pe care îl puteam îndeplini!"

După meci, mijlocașul Adrian Șut a reacționat cu emoție la această realizare, care reflecă nu doar bucuria momentului, ci și efortul și determinarea echipei pe tot parcursul sezonului.

„E cel mai frumos vis pe care îl puteam îndeplini. Nu ne imaginam, nu ne dăm seama de ce am făcut. Simţeam asta de la începutul meciului, nu mă puteam concentra. Mă bucur că am făcut acest pas. Am dominat tot campionatul şi meritam să fim sus”, a declarat Adrian Şut, la sfârșitul meciului.