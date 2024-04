Sepsi este în play-off-ul Superligii, și-a atins obiectivul, iar acum face strategia pentru sezonul următor. Formația din Sfântu Gheorghe a realizat primele transferuri!

Sepsi a avut etape destul de bune în campionat, în play-off, cu patru rezultate pozitive în ultimele cinci meciuri (o victorie, trei egaluri și o înfrângere). Antrenorul Bernd Storck are șanse mari să semneze prelungirea, iar acum, un argument care accentuează această posibilitate, dar care și anunță un plan deja clar al achizițiilor pentru vară, este cel al primelor achiziții!

Sepsi a făcut primele două transferuri pentru sezonul următor

Formația din Sfântu Gheorghe lucrează la reglarea anumitor probleme, va face schimbări în vară, iar cu doi jucători s-a ajuns la acorduri. Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi, a anunțat pentru Sport.ro că fotbaliștii au semnat, dar că vor fi prezentați în vară.

Ei sunt sub contracte cu alte echipe în acest moment, dar nu sunt din România, ci din afară, o piață destul de des accesată de Sepsi în ultimele ferestre de transferuri, mai mult mizând pe promovarea tinerilor de la academie când a venit vorba de jucători români, cum sunt Marius Ștefănescu sau Nicolae Păun printre alții.

Attila Hadnagy a anunțat, pentru Sport.ro, că Sepsi a bătut palma cu doi jucători

Conform lui Attila Hadnagy, Sepsi va face câteva achiziții, fiind în discuții și cu alți jucători pe lângă cei pe care i-a convins, dar și cu mai mulți impresari, pentru a prinde play-off-ul Superligii României și în stagiunea următoare.

”Deja am făcut strategia de transferuri pentru vară, am contactat mulți agenți, am discutat cu jucători. Eu zic că suntem bine, avem deja jucători pe listă. Avem și doi jucători care au semnat deja cu noi.

Îi vom anunța la vară, ei mai au contracte cu echipele lor. Pot să spun doar că nu sunt din Liga 1, sunt din afara României”, a spus Attila Hadnagy pentru Sport.ro.

În etapa a șaptea a play-off-ului, Sepsi a pierdut, scor 1-2, duminică seara, în Gruia, cu CFR Cluj. În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Bernd Storck se află pe locul 6 în clasamentul play-off-ului Superligii, cu 28 de puncte după șapte partide.