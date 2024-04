Reacția lui Denis Drăguș după ce a ieșit accidentat de pe teren în meciul cu Trabzonspor

Ambele goluri ale oaspeților au fost marcare de fotbaliști români: Deian Sorescu 12' şi Denis Drăguş 21'.

Deian Sorescu a fost integralist, însă Denis Drăguș a părăsit terenul în minutele de prelungire, după ce a acuzat o accidentare ușoară.

Promisiunea făcută de Denis Drăguș la finalul meciului cu Trabzonspor

Se pare, însă, că nu a fost ceva grav, deoarece fotbalistul de națională a vorbit după meciul cu Trabzonspor și nu a făcut nicio trimitere la accidentare, ceea ce arată că nu este vorba despre ceva serios.

"Am jucat foarte bine în prima repriză, dar nu am putut gestiona presiunea din a doua parte. Am primit gol după gol.

Trebuie să ne concentrăm mai bine și să fim mai buni la meciurile care urmează. Mai avem patru jocuri în față, vom da totul pentru a câștiga și a ne salva de la retrogradare", a spus Drăguș la finalul meciului cu Trabzonspor.

