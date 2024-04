Clubul din Superliga a anunțat situația vârfului cu șase trofee cucerite.

Vitalie Damașcan, în vârstă de 25 de ani, a bifat 20 de meciuri la Sepsi OSK în acest sezon, majoritatea din postura de rezervă, iar în iarnă a prins un transfer la FC Stade-Lausanne Ouchy, ultima clasată din campionatul Elveției, unde era cedat sub formă de împrumut.

Acordul dintre Sepsi și gruparea elvețiană este valabil până la finalul acestui sezon și, dacă echipa se salva de la retrogradare, Damașcan ar fi putut rămâne definitiv în Elveția. Doar că acest lucru nu s-a întâmplat și Stade-Lausanne Ouchy a picat în liga a 2-a din ”"Țara Cantoanelor”.

Vitalie Damașcan se întoarce la Sepsi în vară!

Attila Hadnagy a declarat pentru Sport.ro că atacantul din Republica Moldova va reveni sub comanda lui Bernd Storck în vară și că mai mult ca sigur Stade-Lausanne nu are cum să mai plătească acea clauză stipulată în contractul dintre cele două cluburi, de 200.000 de euro.

”Damașcan este împrumutat, dar echipa elvețiană a retrogradat. Nu cred că va fi cumpărat de Stade-Lausanne, pentru că echipa a căzut în liga secundă. Dacă se salva, puteam vorbi de un transfer definitiv, dar el va reveni la noi în iunie, când se termină campionatul.

Era o clauză între noi și clubul din Elveția, dacă nu mă înșel vorbim de 200.000 de euro. Elvețienii au zis că dacă se salvează poate fi transferat, prin activarea clauzei, dar au retrogradat.

Damașcan mai are un an de contract cu noi”, a precizat Attila Hadnagy pentru Sport.ro.

Damașcan este sub contract la Sepsi OSK din 2021, an în care a fost transferat gratis din Italia, de la AC Torino. A urmat cedarea sa sub formă de împrumut la FC Voluntari, după care s-a întors la Sfântu Gheorghe, unde evoluează de un an și jumătate.

Damașcan a jucat și în Olanda

În cariera sa, Damașcan a mai evoluat la Zimbru Chișinău, Sheriff Tiraspol, Fortuna Sittard și RKC Waalwijk.

În momentul în care atacantul mergea în Elveția, Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor, a vorbit despre plecarea lui Damașcan și a subliniat faptul că jucătorul nu a fost mulțumit de faptul că Bernd Storck a decis ca jucătorul să nu intre în primul ”11” al lui Sepsi.

Damașcan și-a expus dorința de a părăsi trupa din Sfântu Gheorghe, iar conducerea a decis să-l trimită sub formă de împrumut în Elveția, la Lausanne.

”Damașcan a vrut să plece în Elveția. N-a intrat în primul ’11’, antrenorul nostru a spus foarte clar că nu intră în vederile lui, așa că a zis că vrea o nouă provocare.

A plecat împrumut până în vară, cu drept de cumpărare pentru echipa din Elveția. Nu luăm niciun ban pentru împrumut. E mai bine și pentru el, să joace acolo”, spunea Laszlo Dioszegi în momentul în care Damașcan pleca în Elveția.