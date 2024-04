"Bursucul" se va întoarce încă de luni, atât pentru a-și asigura participarea în sezonul viitor al cupelor europene, cât și pentru a evalua lotul și a-i da un răspuns pe măsură, pe teren, lui Gigi Becali, cel care l-a ironizat imediat după câștigarea titlului de campion al României.

Fundașul dreapta legendar al Generației de Aur plănuia să înceapă munca efectivă în Gruia din vară, având nevoie de o pauză după despărțirea de sud-coreenii de la Joenbuk, dar jocul slab al echipei și o declarație îndrăzneață a lui Gigi Becali l-au convins că e cazul să revină mai repede la antrenamente și să ghideze formația de pe "Doctor Constantin Rădulescu" spre un loc de Europa în ultimele trei etape ale sezonului.

Cum a contribuit Becali la întoarcerea "prematură" a lui Petrescu

În urmă cu mulți ani Mihai Stoica a negociat o noapte întreagă acasă la Dan Petrescu pentru a-l convinge să lucreze cu Gigi Becali, discuțiile au picat în cele din urmă, iar "Bursucul" a devenit, între timp, marele rival al clubului roș-albastru, cucerind patru titluri de campion al României în perioada de nouă ani de secetă a FCSB-ului. Imediat după triumful cu Farul, Becali nu l-a uitat și a lovit, voluntar sau nu, în orgoliul nemăsurat al lui SuperDan:

"Eu acum sunt antrenor de mare marcă. Dan Petrescu și Marius Șumudică sunt la degetul meu mic. Eu sunt de Manchester acum, iar anul viitor veți vedea distanța mai mare. Știi de ce? Pentru că am pus cupola, acum încep să pun mozaicul. Am fost credincios lui Dumnezeu, și am îndeplinit făgăduințele mele de acum 10-15 ani", a declarat, pe un ton superior, Gigi Becali pentru Prima Sport 1.

Cuvintele nu i-au picat bine lui Dan Petrescu, aflat deja la Cluj pentru a o conduce "din umbră" pe CFR în ultimele etape. Un tehnician orgolios, care nu a rămas niciodată dator, SuperDan a așteptat meciul cu Sepsi pentru a anunța că, începând de luni, se va ocupa alături de Ovidiu Hoban și Valeriu Bordeianu de antrenamentele echipei.

11 mai, data confruntării directe, la sărbătoarea de titlu

În lipsa sa, FCSB-ul lui Charalambous și Pintilii s-a distrat cu adversarii în actualul sezon al SuperLigii, iar Petrescu va avea șansa revanșei în scurt timp, pe 11 mai, în penultima etapă a campionatului, când CFR-ul va merge pe Arena Națională în meciul care e sinonim cu sărbăoarea de titlu a roș-albaștrilor.

Un tip contondent, care nu a ezitat să poarte "războaie" în presă cu Mihai Stoica și cu alți rivali din fotbalul românesc, Petrescu acceptă acum provocarea de a "strica" momentul de glorie al lui Becali și vede în meciul de pe cel mai mare stadion al țării prilejul perfect pentru a demonstra diferența dintre Becali și un antrenor în adevăratul sens al cuvântului.

Dar și pentru a începe jocul psihologic înaintea luptei din stagiunea 2024/2025: cu o victorie la București, CFR-ul său se apropie de Europa și poate arunca un prim buzdugan în cârca rivalilor de anul viitor, mai ales dacă Becali se ține de cuvânt și trimite în teren cea mai bună garnitură posibilă.

Europa și remanierea lotului, obiectivele lui Petrescu

În afara vendettei personale cu latifundiarul din Pipera, cvintuplul campion al României are și două obiective cât se poate de importante în ultimele trei meciuri ale acestui campionat, cu Rapid (acasă), FCSB (deplasare) și Farul (acasă).

Primul e obținerea unui loc de Conference League, pentru care clujenii se bat cu Universitatea Craiova și Farul Constanța, iar al doilea presupune o evaluare cât mai eficientă a actualului lot de jucători, pentru ca mai apoi SuperDan să facă o analiză complexă și să decidă pe cine păstrează și la cine renunță în perioada de mercato din vară.

În acest moment, vedete precum Tachtsidis sau El Kaddouri, plătite cu bani mulți de Neluțu Varga, se comportă sub standardele impuse de propriile CV-uri, iar Petrescu se gândește deja să renunțe la ei și să readucă în Gruia fotbaliști cu care a obținut performanțe importante, precum Yuri Mattias sau Matteo Susic.