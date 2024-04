Rapid s-a impus în meciul cu FC Voluntari cu scorul de 9-0, golurile fiind înscrise de Iulia Iordache (14), Alexia Cîrjan (15, 42, 44), Delia Neacșu (17), Ziv Guttman (24), Mădălina Dodu (49), Georgiana Nicolae (62) și Nicoleta Petculescu (77, autogol).

Au sărbătorit cu șampanie pentru copiii

Cu această victorie în faza tur-retur suplimentar al Seriei 4, echipa antrenată de Speranța Popescu a ajuns la 36 de puncte (golaveraj 76-6), detașându-se la 12 puncte de Concordia Chiajna, și este matematic promovată în Liga 2. La meci au asistat aproximativ 50 de spectatori, dintre care 10 ultrași din galerie care au cântat, au fluturat steaguri și au bătut toba.

Antrenor al echipei din Voluntari este Adrian Matei, fostul stoper al giuleștenilor (1994-1996) și fostul secund al lui Mihai Iosif pe banca Rapidului. La finalul meciului, fotbalistele rapidiste s-au bucurat de promovare alături de micuța galerie și s-au stropit cu șampaniei pentru copii, pentru că multe dintre jucătoare sunt încă minore și nu au voie să bea alcool.

"Este o fericire greu de descris în cuvinte"

"Este o fericire greu de descris în cuvinte. Visez la această promovare de foarte mult timp. Am niște fete extraordinare, pe care le cresc de mici, pe unele de 5-6 ani. Prin această performanță se vede seriozitatea clubului, dar și rodul muncii mele, și rodul muncii lor, și talentul lor. Nu vrem să ne oprim în Liga 2, obiectivul va fi o nouă promovare și apoi lupta pentru primele locuri în Liga 1", a declarat Speranța Popescu pentru ProTV Sport.

Căpitanul echipei din acest meci, internaționala U19 Delia Neacșu, a dezvăluit că "este un lucru pe care ni-l dorim de foarte mult timp, este un obiectiv pe care ni-l doream foarte mult. Suntem fericite pentru că în sfârșit am reușit să-l obținem. Cred că avem un stil combinativ, asemănător cu cel al echipei masculine. Suntem foarte fericite că fanii au venit să ne susțină și sper să mai vină. Visul nostru este să jucăm pe Giulești, cu stadionul plin. Va fi o petrecere după promovare, dar o să dureze puțin pentru că trebuie să ne concentrăm acum pe pregătirea pentru Liga 2. Majoritatea fetele sunt rapidiste de mici. Eu am început să joc fotbal pentru echipa de la școală, după care tata m-a dus la echipa de băieți de la Rapid, iar în cele din urmă am ajuns aici".

Foto - Gabriel Chirea, capturi video PRO TV Sport