Manchester City a înscris prin Josko Gvardiol, în minutul 32. Erling Haaland a intrat în joc în minutul 62 şi a stabilit scorul final în minutul 71.

Echipa pregătită de Pep Guardiola s-a impus cu 2-0 şi are 79 de puncte, fiind clasată pe locul secund, cu un punct mai puţin decât liderul Arsenal, dar şi un meci mai puţin.

Portarul brazilian revenise în lot după o perioadă mai lungă de absență cauzată de o accidentare, însă problemele continuă pentru jucător.

La pauză, Ederson a fost scos de pe teren, după ce a suferit o accidentare la braț, iar la finalul partidei a fost filmat în timp ce se îndrepta spre autocar, cu mâna imobilizată.

"Nu arată bine", a spus Pep Guardiola, ceea ce înseamnă că sunt șanse mici pentru o recuperare rapidă a brazilianului.

Man City goalkeeper Ederson left Nottingham Forest's stadium with his arm in a sling following their 2-0 win on Super Sunday ????????????pic.twitter.com/TAaSAPq2gC