Vestea a ajuns la urechile fanilor cu fast, președintele Nasser Al-Khelaifi venind pe gazon înaintea partidei cu Le Havre (3-3) alături de marea speranță a clubului și un foc de artificii.

Autor al uneia dintre cele mai spectaculoase ascensiuni din ultimii ani în fotbalul mondial, Warren Zaire-Emery era dorit de Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen și Arsenal, iar PSG a făcut tot posibilul pentru a-l păstra pe puștiul care a împlinit 18 ani pe 8 martie și care se afla în curtea clubului din capitala Franței încă de la vârsta de 6 ani.

PSG are un nou star, după plecarea lui Mbappe

Conștienți că "WZE" va prelua ștafeta după plecarea lui Kylian Mbappe la Real Madrid, șeicii care patronează formația de pe Parc des Princes au purtat negocieri dure cu reprezentanții lui Zaire-Emery, discuțiile pentru semnarea noului contract începând în urmă cu mai multe luni.

De-a lungul timpului, presa din Hexagon a scris constant despre pretențiile financiare ale impresarilor lui Zaire-Emery, dar și despre dorința foarte mare a lui Nasser Al-Khelaifi de a nu-l pierde pe cel pe care toată lumea îl consideră centrul noului proiect al lui Paris Saint-Germain.

Pentru a sărbători reușita de la negocieri, conducerea PSG-ului a pregătit un moment special înaintea partidei cu Le Havre, de sâmbătă seară. Puștiul și Al-Khelaifi au apărut în fața unei mici scene, cu artificii în spate, alături de un tricou pe care era inscripționat numele fotbalistului și anul 2029.

La fel ca în cazul lui Mbappe, care are un contract până în vară, cu posibilitate de prelungire neactivatpă până în 2025, și contractul lui Zaire-Emery e valabil până în 2028, cu o clauză specială care-i permite prelungirea până în 2029.

Cel mai bun produs al Academiei lui PSG

Venit la clubul parizian pe când avea doar șase ani, Zaire-Emery a devenit cel mai tânăr jucător din istoria lui Paris Saint-Germain, apărând într-un meci cu Clermont, pe 6 august 2022, la vârsta de doar 16 ani și cinci luni.

De atunci a făcut pași constanți în față în carieră, a debutat pentru naționala Franței într-un meci cu Gibraltar (14-0), iar Luis Enrique l-a transformat în om de bază în această stagiune, în care talentatul mijlocaș a prins nu mai puțin de 38 de meciuri pentru semifinalista Ligii Campionilor.

Propunerea de contract a venit logic, iar PSG a așteptat data de 8 martie, când Warren a devenit major, pentru a semna actele și a îndepărta orice speranță pentru rivalele din Europa.

"E un vis pe care îl trăiesc"

”E un vis pe care îl trăiesc. Sunt foarte fericit și mândru că am semnat prelungirea contractului meu cu Paris Saint-Germain până în 2029. Este un motiv imens de mândrie pentru mine să continui călătoria cu clubul copilăriei mele, cel pentru care mi-am dorit întotdeauna să joc încă de când eram copil. Am ajuns la vârsta de opt ani și sunt aici de 10 ani.

Încă de mic, împreună cu familia mea, am urmărit meciurile lui Paris Saint-Germain, iar eu am iubit întotdeauna acest club. Întotdeauna am susținut clubul, iar acum port tricoul de mai bine de un an și jumătate. Sunt foarte mândru”, a spus Zaire-Emery, după semnarea noii înțelegeri cu PSG.