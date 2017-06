E ea motivul pentru care Nedelcu a ramas la Constanta? Pustiul are o relatie de dragoste cu o viitoare "doctorita sexy" ;) GALERIE FOTO

Dragos Nedelcu (20 de ani) a refuzat transferul la FCSB, desi Becali se intelesese cu Hagi pentru un transfer cifrat la circa 1,5 milioane euro. Fotbalistul va ramane, cel mai probabil, inca un sezon la campioana Romaniei. Astfel, acesta va putea fi aproape si de iubita sa, studenta la Facultatea de Medicina a Universitatii Ovidius.

Pustiul Nedelcu a refuzat un salariu lunar de 12.000 euro in primii doi ani de contract, 13.000 euro in al treilea an, 14.000 in al patrulea si 15.000 in al cincilea. Banii nu au contat pentru tanarul fotbalist, care a preferat sa ramana la echipa care ii ofera si un post sigur de titular.

"Multumesc Stelei pentru increderea pe care mi-a oferit-o si pentru interes. Am analizat si am decis ca cel mai bine pentru mine in acest moment este sa joc in stainatate, asa ca am fost nevoit sa refuz oferta Stelei. Vin in Slovenia sa ma pregatesc si sa raman in continuare la Viitorul pana cand se va ivi pentru mine o oferta din staintatate", a spus Nedelcu.

Un alt motiv pentru care mijlocasul defensiv a decis sa ramana la Ovidiu ar putea fi si cel dat de faptul ca va fi mai aproape de iubita sa, Ionela Laura, scrie Libertatea.

