Iubita unui jucator din nationala U21 este FARMACISTA SEXY! Aparitie hot pe plaja, dupa EURO! GALERIE FOTO

Adrian Rus (23 de ani), fundas care a jucat intr-un meci pentru Romania U21 la EURO, achitandu-se foarte bine de sarcini, are o iubita super sexy.

Adrian Rus este implinit pe plan sportiv, dar si pe plan personal. Fundasul central de 23 de ani va juca in noul sezon la MOL Vidi, formatie care ataca grupele unei competitii europene. In septembrie, acesta are mari sanse, de asemenea, sa debuteze pentru nationala mare, Cosmin Contra fiind hotarat sa ii trimita o scrisoare de convocare.

Si pe plan personal este Rus implinit. El are o relatie cu o tanara studenta la Facultatea de Medicina si Farmacie. Carina o cheama pe iubita lui Adi Rus, iar tanara a incendiat plaja cu aparitiile sale sexy.

NU RATA GALERIA FOTO DE MAI JOS